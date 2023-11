Avatar: Frontiers of Pandora – Systemanforderungen und weitere Infos vor dem Release

Mit Avatar: Frontiers of Pandora hat Massive Entertainment ein Game in der Mache, das an den Erfolg der Filme von James Cameron anknüpfen soll. Wir haben für euch alle bislang bekannten Infos zum First-Person-Actionadventure zusammengetragen.

Wann und wo erscheint Avatar: Frontiers of Pandora?

Der Open-World-Titel aus dem Hause Ubisoft wird am 7. Dezember 2023 veröffentlicht. Händisch wird das Spiel in 3 verschiedenen Editionen in den gängigen Shops erhältlich sein. Ihr könnt dabei zwischen der Standard-Version oder aber auch der Gold- oder Ultimate-Edition wählen.

Wer rein auf den digitalen Download aus ist, wird Frontiers of Pandora jedoch nur exklusiv im Ubisoft Store finden, da sich die Verantwortlichen gegen einen Release auf Steam oder im Epic Games Store entschieden haben.

Dies kann sich im Nachhinein freilich noch ändern. Derweil kann das Avatar-Game bereits seit Juli vorbestellt werden. Alle wichtigen Infos zu den Editionen und jeweiligen Preisen findet ihr in unserem Preorder-Guide.

Für welche Plattformen erscheint Frontiers of Pandora und wie sind die Systemanforderungen?

Gezockt werden kann das Pandora-Abenteuer auf der PS5, Xbox Series X|S und dem PC. Ende Oktober veröffentlichte Ubisoft praktischerweise die Systemanforderungen für den PC.

Damit ihr euch pünktlich zum 7. Dezember auf den Weg nach Pandora begeben könnt, werden zunächst einmal 16 Gigabyte Arbeitsspeicher benötigt. Überdies sollte euer PC mindestens über eine Grafikkarte mit 8 Gigabyte Videospeicher verfügen, also beispielsweise eine Nvidia GTX 1070.

Solltet ihr einen Prozessor mit weniger Leistung als ein Intel i7 8700K oder AMD Ryzen5 3600 besitzen, solltet ihr vor dem Spielstart unbedingt aufrüsten. Erst recht, wenn ihr eine optimale Grafik und 4K wollt. Alle Einzelheiten könnt ihr der Übersicht entnehmen.

Systemanforderungen von „Avatar: Frontiers of Pandora“. © Massive Entertainment/Ubisoft

Worum geht es und wie sieht das Gameplay aus?

Die Handlung spielt parallel zu den Filmen, ist geschichtlich jedoch losgelöst. Wir schlüpfen in die Rolle einer Na’vi, die von der RDA großgezogen und zur Kriegerin ausgebildet wird. Ziel der RDA ist es, Na’vi für einen Krieg gegen das eigene Volk vorzubereiten.

Zum Schutz werden wir in einen Kryo-Schlaf versetzt und erwachen 15 Jahre später in Pandora. Während wir die reizvolle Open World des Planeten erkunden, müssen wir uns den Respekt der Einheimischen verdienen und gemeinsam gegen die RDA kämpfen.

Vorgegangen wird dabei meist in der Ego-Perspektive mit einem umfassenden Waffenarsenal von Pistole und Schrotflinte bis hin zum klassischen Bogen. Zu unseren Aufgaben gehört natürlich auch eine ganze Reihe an Außenposten von Feinden zu befreien.

Unterstützung dafür suchen wir innerhalb der 3 Na’vi-Stämme. Obendrein können wir Tiere zähmen, um so zum Beispiel auf Ikrans zu fliegen und aus der Luft kämpfen zu können. Im aktuellen Gameplay-Trailer könnt ihr euch jedoch selbst einen Eindruck verschaffen.

Wird es Crossplay und einen Koop-Modus geben?

Ein definitives Ja gibt es in Sachen Koop. Allerdings ist dahingehend bislang lediglich bestätigt, dass Frontiers of Pandora entweder allein oder online mit nur einer weiteren Person gezockt werden kann.

Ob der Multiplayer noch erweitert wird und ob das gemeinschaftliche Abenteuer auch plattformübergreifend erlebt werden kann, ist bis dato unklar. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Das Sarentu Hunter Equipment Pack bekommt ihr mit der Ultimate-Edition. © Ubisoft

Sind DLCs zu Avatar geplant?

Auch hierzu ein klares Ja. Wer die Gold- oder Ultimate-Edition erwirbt, erhält automatisch einen Season Pass und somit Zugang zu 2 weiteren Story-Packs, einer Bonus-Quest und dem Banshee-Kosmetik Set.

Die erste Story-Erweiterung The Sky Breaker ist für Sommer 2024 geplant; Secrets of the Spires soll dann im Herbst 2024 folgen.