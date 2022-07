Avatar: Frontiers of Pandora – Steht der Releasetermin nun fest?

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Publisher Ubisoft seinen Geschäftsbericht für 2022/2023, in dem mehrere Titel genannt wurden, die noch vor April 2023 erscheinen sollen – darunter auch Avatar: Frontiers of Pandora. Dabei steht schon seit einiger Zeit fest, dass das langersehnte Spiel in der Tat noch 2022 erscheinen soll, jedoch bisher ohne festes Datum.

Hat Avatar: Frontiers of Pandora nun einen genauen Releasetermin?

Das Action-Adventure-Game aus den Entwicklerstudios Massive Entertainment wurde bereits vor mehr als fünf Jahren angekündigt, zuletzt jedoch gemeinsam mit dem zweiten Avatar-Film The Way of Water auf 2022 verschoben.

Nun behauptet der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson, das die Veröffentlichung für „Avatar: Frontiers of Pandora“, laut seinen Quellen, für den 18. November 2022 festgesetzt wurde. Eine Bestätigung (oder eben Dementi) seitens Ubisoft zu den Release-Gerüchten steht bisher noch aus.

Allen bisherigen Annahmen zufolge würde der Release jedoch passen. „Avatar: The Way of Water“ soll am 14. Dezember in die Kinos kommen. Demnach würde „Avatar: Frontiers of Pandora“ fast genau einen Monat vor dem geplanten Kinostart des Films erscheinen.

Worum geht es in Avatar: Frontiers of Pandora?

Das First-Person-Action-Adventure-Spiel soll geschichtlich losgelöst von den Filmen handeln und eine völlig neue Story eines noch unbekannten Na’vi erzählen. Wie der Titel schon verrät, bewegt man sich hier an den westlichen Grenzen Pandoras, ein völlig neuer Blickwinkel also.

In dem bisher unberührten Teil der Alienwelt warten neue, unbekannte Kreaturen, Charaktere und Abenteuer. Laut offiziellen Angaben soll das Avatar-Abenteuer eine immersive Spielerfahrung in einer „lebendigen und reaktionsfreudigen“ Open-World „in all seiner Schönheit und mit allen Gefahren“ werden.

Avatar: Frontiers of Pandora wird nicht den Film wiedergeben, völlig neue Geschichte

Ziel ist es, den Planeten vor der Ausbeutung der feindlichen RDA zu schützen. Dabei soll das Abenteuer in Padora besonders mit eindrucksvoller Technik und einer aufregenden Geschichte punkten.

Für die Veröffentlichung arbeitet Ubisoft mit Lightstorm Entertainment und Disney zusammen. „Avatar: Frontiers of Pandora“ soll exklusiv für die neue Konsolengeneration, PC und Stadia erscheinen. Ob dies tatsächlich am 18. November der Fall sein wird, bleibt vorerst abzuwarten.