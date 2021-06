Die heutige Ausgabe des Ubisoft Forward-Events endete mit einem richtigen Knaller, denn am Ende wurde ein längerer Trailer zum kommenden Action-Adventure „Avatar: Frontiers of Pandora“ veröffentlicht. Zum Game, welches auf dem gleichnamigen preisgekrönten Film von James Cameron basiert, wurden zudem weitere Details enthüllt.

Avatar: Frontiers of Pandora – Spiel entführt euch in eine nie gesehene Ecke der Alien-Welt

Entwickelt wird das Spiel von Massive Entertainment („Tom Clancy’s The Division“) in Kooperation mit James Camerons Filmproduktionsgesellschaft Lightstorm Entertainment und Disney. Als technisches Grundgerüst dient die aktuellste Version der Snowdrop Engine, die bereits bei „The Division“ zum Einsatz kam.

Sie soll die Alienwelt „Pandora mit all ihrer Schönheit und Gefahr in einer immersiven, offenen Welt zum Leben erwecken“ – und aus der Ego-Perspektive erkundbar sein. Der Titel des Werks deutet es übrigens bereits an: Dabei werden nicht die Gebiete des Kinofilms erforschbar sein, sondern die Western Frontier, ein bisher noch „nie zuvor gesehenen Teil von Pandora.“

Versprochen wird eine „lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird.“ Dabei werdet ihr euch auch mit den menschlichen Truppen der RDA auseinandersetzen müssen, die den Planeten für ihre Zwecke ausbeuten wollen.

© Ubisoft

„Avatar: Frontiers of Pandora“ befindet sich exklusiv für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung und soll irgendwann 2022 veröffentlicht werden.