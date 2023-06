Avatar: Frontiers of Pandora – Fester Release in erstem Gameplay-Trailer enthüllt

Nachdem der Release von Avatar: Frontiers of Pandora auf das aktuelle Jahr verschoben wurde, waren Fans ganz heiß auf erstes Gameplay zum Spiel. Bislang war bekannt, dass das Spiel nicht den Film wiedergeben soll, sondern eine völlig neue Geschichte erzählen wird.

Und tatsächlich: In einem brandneuen Gameplay-Trailer konnten wir uns nun selbst ein Bild davon machen, was mit dem Action-Adventure auf uns zukommt. Ubisoft macht außerdem Nägel mit Köpfen und hat verraten, wann der Titel endlich erscheinen wird.

Avatar: Frontiers of Pandora – Release noch in 2023

Die Story spielt tatsächlich parallel zu den Filmen. Wir schlüpfen in die Rolle eines Na’vi, der von der RDA (Resources Development Administration) großgezogen wird. Das Ziel der Organisation ist es, den Na’vi für einen Krieg gegen das eigene Volk vorzubereiten.

Doch als die RDA den Planeten verlässt, kommen erste Zweifel auf: Der Na’vi entdeckt seine Herkunft und lernt immer mehr über seinen Heimatplaneten. Eines Tages kehrt die RDA zurück und wir setzen uns dementsprechend zu Wehr. Die Story findet ihr auch im neuen Trailer zusammengefasst:

Wie spielt sich der Titel? Der Titel findet zum Großteil in der First-Person-Ansicht statt. Nur in einigen Sequenzen wie dem Fliegen wechselt die Ansicht in die Third-Person-Perspektive. Um die schwebenden Himmelsinseln zu erkunden, müssen wir uns nämlich wie im Film mit einem Flugtier verbinden.

Neben dem Erkunden des Planeten und einigen Shooter-Passagen spielen auch Survival-Elemente wie das Kochen eine große Rolle. Für den Kampf stehen uns verschiedenste Waffen zur Verfügung: Von Maschinenpistolen bis Raketenwerfer kann der ausgebildete Na’vi alles bedienen, was ihm in die Hände kommt.

Der Planet ist eine Open Word, in der es nach der Rückkehr der RDA viele Basen gibt, die wir erobern müssen.

Muss ich den Titel allein spielen? Das Besondere an „Avatar: Frontiers of Pandora“ ist es, dass der Titel im Online-Multiplayer mit einer weiteren Person durchgespielt werden kann. Die Story-Kampagne muss also nicht komplett allein bewältigt werden.

Wann erscheint das Spiel? „Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint am 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.