Avatar 3: James Cameron will angeblich einen 9-Stunden-Film

Avatar: The Way of the Water läuft seit dem 14. Dezember in den hiesigen Kinosälen und begeistert Zuschauer*innen mit über 3 Stunden bildgewaltiger Spielzeit.

13 Jahre liegen zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Für den dritten Teil müssen Fans wohl nicht so lange warten, denn Avatar 3 ist längst abgedreht – und dieser soll es in sich haben.

Wird Avatar 3 ein überlanger Film?

Wie der Filmkritiker Jeff Sneider im Podcast „The Hot Mic“ (ab 1:00:40 im Video) verriet, soll Kultregisseur James Cameron den Filmstudios von 20th Century Fox vor einigen Tagen die erste Schnittfassung des dritten „Avatar“-Teils überreicht haben – und dieser soll ganze 9 Stunden andauern.

„Jemand meldete sich und sagte, dass Cameron letzte Woche einen Schnitt von Avatar 3 eingereicht hat. Der Schnitt war, kein Witz, 9 Stunden lang. Und anscheinend besteht er darauf, die VFX [visual effects] für diesen Schnitt zu machen, so dass alle 9 Stunden komplett mit VFX versehen werden, und erst dann will er es kürzen.“

Sneider bestätigt den Bericht zwar nicht selbst, aber die Bereitschaft, ihn zu veröffentlichen, lässt vermuten, dass an den Behauptungen etwas dran sein könnte.

Wie realistisch ist ein 9-stündiger Avatar-Film?

Nicht nur wäre eine derart lange Spielzeit eine logistische Herausforderung für die Lichtspielhäuser – auch die Zuschauer*innen bräuchten dafür einiges an Sitzfleisch. Allerdings würde Cameron damit wohl einen neuen Rekord aufstellen.

Wie realistisch und sinnvoll ein solches Vorhaben ist, bleibt abzuwarten – zumal die Drehbücher für einen vierten und fünften Teil bereits fertig und eingereicht sein sollen. Ebenso kursieren Gerüchte über zwei weitere „Avatar“-Filme. Demnach gibt es so oder so in Zukunft noch mehr von Pandora zu sehen.

Letzten Endes könnte dies ein sehr langer Film-Marathon werden. Würdet ihr euch einen 9-Stunden-Film anschauen? Schreibt es gern in die Kommentare.