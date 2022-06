One Piece: Red – Deutet neue Promo den Einsatz von Gear 5 im Film an?

Der 14. abendfüllende Spielfilm zu dem Piratenepos One Piece erscheint am 06. August dieses Jahres in den japanischen Lichtspielhäusern und die Werbung für dieses lang ersehnte Ereignis läuft entsprechend bereits auf Hochtouren. Schließlich kehrt in One Piece: Red endlich Fanliebling Rothaar Shanks zurück.

Einige Fragen rund um diesen Kinofilm sind aber noch immer offen, so wissen wir beispielsweise nicht, zu welchem Zeitpunkt das Abenteuer spielen wird, in welchem sich alles um Shanks’ bisher unbekannte Tochter Uta drehen wird, eine echte Diva und in diesem Fall der MacGuffin des Films, der von Eiichiro Oda mitproduziert wird.

Und so bleibt auch die Frage im Raum zurück, ob Ruffy in dem neuesten Kinofilm bereits über seine aktuelle Transformation verfügen wird, die erst vor kurzem in der Wa no Kuni Arc eingefügt wurde und die für den Kapitän der Strohhut-Piratenbande entscheidend für seinen Sieg über den Kaiser Kaido war.

One Piece: Wano-Arc wird pausiert, Mini-Arc schlägt Brücke zum neuen Film

One Piece: Red – Werden wir Ruffys Gear 5 zu sehen bekommen?

Zur Erinnerung: Mitten im Kampf gegen den Kapitän der 100-Bestien-Piratenbande ist Ruffys Teufelsfrucht erwacht und es hat sich herausgestellt, dass der Protagonist gar nicht über die Paramecia Gomu Gomu no Mi verfügt, sondern über die mystische Zoan-Frucht Hito Hito no Mi, Modell: Nika.

Durch diese sehr spezielle Mensch-Mensch-Frucht verfügt Ruffy nun über die Kräfte des Gottes Nika und seine einzige Begrenzung im Kampf ist laut Aussage der 5 Weisen die eigene Vorstellungskraft. Entsprechend sehen wir Ruffy im Kampf beispielsweise auch als waschechten Riesen oder wie er einen Blitz aus der Luft pflückt und Kaido entgegenschleudert.

Damit wurde Ruffy zu einer lebenden Cartoonfigur, die ihre Umgebung in Gummi verwandeln und quasi über jede Situation lediglich herzhaft lachen kann. Diese Form ist im Manga als Gear 5 bekannt und nicht wenige Fans fragen sich nun, ob wir diese Transformation auch in dem neuen Kinofilm zu sehen bekommen.

Auslöser für diese Annahme ist ein neues Promo-Bild für das Magazin Jump, auf welchem wir nicht nur zwei Artworks für „One Piece: Red“ sehen können, sondern auch Ruffy in seiner neuen Form als Gott Nika, beziehungsweise Joy Boy. Die Freude unter den Leser*innen war entsprechend groß, doch es gibt einen gehörigen Haken an der Sache.

Wie der Twitter-User Artus von Library of Ohara nämlich zu Protokoll gegeben hat, handelt es sich bei der Promo um zwei verschiedene Anzeigen. Eine für den Kinofilm, der im August 2022 in den Kinos anlaufen wird, und eine für den Manga, der mit Kapitel 1051 gerade das Finale der Wano-Arc abgeschlossen hat.

Die Promo ist also keineswegs als Ankündigung zu verstehen, dass wir Ruffys Gear 5 auch in dem Film zu sehen bekommen. Aber es ist gleichfalls kein Beweis dafür, dass es nicht so sein wird, denn wie gesagt, noch wissen wir über die Timeline von „One Piece: Red“ herzlich wenig. Ein solcher Auftritt von Ruffy als Nika wäre aber durchaus interessant.

©Eiichiro Oda/Shueisha Inc.

Schließlich gab es diese Version des Strohhuts bisher nur im Manga zu sehen, die entsprechende Umsetzung im Anime steht also noch aus und wird auch noch einige Zeit auf sich warten lassen. Ist Ruffys Erwachen ein Teil der Filmhandlung, würde dies also noch vor der Serie die Premiere von Gear 5 in animierter Form bedeuten.

Aktuell bleibt uns aber wohl nichts anderes übrig, als erst einmal die Beine hochzulegen und abzuwarten, schließlich werden wir noch früh genug erfahren, wann genau „One Piece: Red“ eigentlich spielt. Wenn es soweit ist, lassen wir es euch natürlich sofort wissen und auch, ob Ruffy tatsächlich als Gott Nika beziehungsweise Joy Boy Uta beschützen wird.

Was ist eure Ansicht zu den Spekulationen? Würdet ihr euch freuen, Ruffys Gear 5 auch im neuen Film im Einsatz zu sehen oder wäre es euch lieber, wenn dieses Power Up erst einmal ganz regulär im Anime eingeführt wird? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren hören.