Am 6. August 2023 wurde endlich die One Piece-Episode ausgestrahlt, auf die viele Fans bereits seit einer gefühlten Ewigkeit gewartet haben: Ruffy konnte in der Anime-Serie seine Gear 5-Form entfesseln. Seither spekulieren Fans eifrig, ob unser Strohhut-Kapitän nun Son-Goku WIRKLICH besiegen könnte.

Ruffy erreicht in One Piece sein Maximum!

Wie stark ist Ruffy mit Gear 5? Mit seiner neuen Form konnte unser Strohhut-Junge endlich die wahre Macht seiner Teufelsfrucht erwecken und seine Kräfte somit auf ein ganz neues Level hieven. Nun ist er so stark, dass seine Teufelskräfte sogar zu einem gewissen Grad seine Umgebung beeinflussen und er seine Gummikräfte auf die Welt um sich herum übertragen kann, nur mit seiner Gedankenkraft.

Darüber hinaus dominiert er phasenweise den Kampf gegen Piratenkaiser Kaido fast schon nach Belieben, etwa indem er Attacken auspackt, die eher an einen Gag-Charakter eines Cartoons erinnern. Es ist eine beeindruckende Machtdemonstration, die Ruffy in den neuesten „One Piece“-Folgen zeigt und inzwischen dürfte er stark genug sein, um selbst einen Kontinent mit seinen Attacken auszulöschen.

Doch reicht das wirklich aus, um gegen Son-Goku mit seinem Ultra-Instinkt gewinnen zu können? Die kurze Antwort ist: Eindeutig nein, denn die Power-Level im „Dragon Ball“-Universum bewegen sich in einer vollkommen anderen Dimension, die für Ruffy noch nicht einmal ansatzweise greifbar ist.

Ein Saiyajin hat kein Limit

Wie stark ist Son-Goku? Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, sagen wir nur, dass der Son-Goku aus „Dragon Ball Super“ selbst in seiner normalen Form stark genug ist, um Planeten zu zerschmettern oder sich mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit zu bewegen und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Mittlerweile haben Son-Gokus wahre Kräfte ein Ausmaß angenommen, bei dem selbst die Auslöschung eines Sonnensystems oder einer Galaxie nicht mehr der Rede wert ist. Seit er den Super-Saiyajin Gott erlangen konnte, ist ein Level erreicht, mit dem er nicht nur ein einziges Universum vernichten könnte.

Und ja, auch Son-Goku besitzt die Fähigkeiten eines Gag-Charakters, wie wir in den frühen Story-Arcs des „Dragon Ball“-Manga sehen konnten. Hier hätte Ruffy also keinen Vorteil.

Ruffy gegen Son-Goku wäre kein Kampf

Nun soll also jemand wie Ruffy mit seinem Gear 5 ernsthaft jemanden besiegen können, der Kräfte und Fähigkeiten besitzt, die alles, was wir bisher im „One Piece“-Kosmos gesehen haben, massiv (!) übersteigen? Ruffy gegen Son-Goku wäre kein Kampf, schon gar kein fairer – es wäre ein pures Gemetzel.

Son-Goku wäre selbst in seiner normalen Form nicht nur eine Nummer zu groß für Ruffy. Mit den Super-Saiyajin-Formen oder seiner Ultra-Instinkt-Technik wäre der Unterschied noch deutlicher als ohnehin schon.

Der Son-Goku aus dem „Dragon Ball Super“-Anime, der nicht einmal die stärkste Version des Charakters ist, braucht weder eine Verwandlung noch seinen Ultra-Instinkt, um den Sieg in diesem geradezu schmerzhaft einseitigen Match einzufahren. Mit einer Ultra-Instinkt-Variante, egal welcher, wäre der „Kampf“ zwischen Ruffy und Son-Goku nur noch unfairer, als er es ohnehin schon wäre.

Ruffys „Siegchancen“ mit Gear 5 gegen Son-Goku mit irgendeiner seiner verschiedenen Varianten des Ultra-Instinkts sind in etwa so groß, wie die Überlebenschancen einer Schneeflocke in der Hölle.

Denkt ihr, Ruffy könnte mit Gear 5 wirklich gegen Son-Goku mit einer Ultra-Instinkt-Variante gewinnen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!