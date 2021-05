Dragon Ball Super: Deutet der Manga eine neue Super-Saiyajin-Form an?

© BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2013 DRAGON BALL Z the Movie Production Committee

© BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2013 DRAGON BALL Z the Movie Production Committee

Im kürzlich veröffentlichten 72. Dragon Ball Super-Kapitel stehen Son-Goku und Vegeta endlich Granolah, dem stärksten Krieger des 7. Universums, gegenüber. Dank seiner überragenden Kräfte und seines besonderen rechten Auges nimmt er beide Saiyajin richtig in die Mangel. Zudem könnte eine Äußerung ihres Gegners auf eine neue Kraft unseres Hauptcharakters hindeuten.

Dragon Ball Super: Super-Saiyajin Gott + Ultra-Instinkt = ?

Dabei beginnt der Kampf zunächst äußerst einseitig, denn Granolah holt Son-Goku mit nur einem einzigen gezielten Angriff vom Himmel und zwingt ihn kurz darauf mit lediglich einem weiteren perfekt platzierten Treffer in die Knie. Nicht einmal als Super-Saiyajin Gott scheint unser Protagonist diesem Gegner gewachsen zu sein und das, obwohl er dieser Form sogar kurz zuvor noch einen Power-Boost verpasst hatte.

Erstmals sehen wir im aktuellen „Dragon Ball Super“-Kapitel nämlich, dass Son-Goku seine Super-Saiyajin-Transformationen nun mit seinem Ultra-Instinkt kombinieren kann. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein Resultat seines jüngsten Trainings mit Whis, obwohl der Engel seinem Lehrling sagte, das Ziel unseres Helden müsse es letztendlich sein, den Ultra-Instinkt in seiner normalen Form nutzen zu können.

Son-Goku kombiniert den Super-Saiyajin Gott mit dem Ultra-Instinkt / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Wie Vegeta, der das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtet, anmerkt, scheint die Super-Saiyajin-Form dem Ultra-Instinkt ein gewisses Upgrade zu spendieren und sich in dieser Kombination noch zielgenauer einsetzen lassen. Wenn Son-Goku seinen Ultra-Instinkt also mit seinem Super-Saiyajin Blue kombinieren sollte, dürfte unser Hauptcharakter defensiv wohl nochmal deutlich stärker werden.

Nachdem Son-Goku von Granolah kurzzeitig in die Knie gezwungen wurde, macht der Kopfgeldjäger übrigens eine spannende Bemerkung: Sein rechtes Auge würde ihm verraten, dass unser „Dragon Ball Super“-Held noch nicht mit voller Kraft kämpfen würde. Dies ist zunächst nicht unbedingt ungewöhnlich, schließlich testet Son-Goku die Kraft seiner Gegner anfangs gerne aus. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse wirft dies jedoch ebenfalls eine interessante Frage auf: Wird hier womöglich eine neue Super-Saiyajin-Form beziehungsweise eine neue Verwandlung angedeutet?

Son-Goku verwandelt sich in einen Super-Saiyajin Blue / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Nachdem Son-Goku im Kampf gegen Moro den Ultra-Instinkt endlich perfektionieren und seither nach eigenem Willen aktivieren konnte, erhielt unser Hauptcharakter damit sein letztes Power Up. Seine letzte neue Transformation im Manga liegt derweil weiter zurück: Den Perfekten Super-Saiyajin Blue erreichte Son-Goku im Kampf gegen Zamasu. Die Zeit für eine neue Super-Saiyajin-Form oder eine neue Verwandlung wäre mittlerweile also durchaus reif. Womöglich geht eine solche ja aus der perfekten Kombination mit dem Ultra-Instinkt hervor?

Bisher lässt sich diesbezüglich natürlich lediglich spekulieren, doch im Laufe der Jahre erlangte Son-Goku zahlreiche neue Super-Saiyajin-Stufen. Eine neue Form, die mit dem Ultra-Instinkt verbunden ist, wäre sicherlich nicht die verrückteste Entwicklung der Reihe in der jüngeren Vergangenheit. Womöglich liefert uns das 73. „Dragon Ball Super“-Manga-Kapitel, das am 20. Juni 2021 bei MANGA Plus erscheint, bereits mehr Hinweise.