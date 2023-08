One Piece: Ist Ruffys Gear 5 stärker als Son-Gokus Ultra Instinct?

Ruffy hat es in der neusten Episode von One Piece geschafft, sein Gear 5 zu aktivieren. In Episode 1071 stellt er seine Kräfte zur Schau und geht mit Piratenkaiser Kaido um, als wäre er ein lächerlicher Gegner.

Das Aussehen von Ruffy könnte einige Fans an Son-Gokus Ultra Instinct aus Dragon Ball erinnert haben. Beide Protagonisten bekommen weiße Haare und übernatürliche Fähigkeiten.

Doch wer von den beiden würde in einem Duell die Nase vorn haben? PlayCentral nimmt die beiden Fähigkeiten genauer unter die Lupe und erklärt, wer von beiden womöglich der Sieger wäre.

One Piece: Ruffys Gear 5 gegen Son-Gokus Ultra Instinct: Wer gewinnt?

Was kann Ruffys Gear 5? Mit Gear 5 setzt Ruffy die Gesetze der Physik außer Kraft. Er kann seinen Körper beliebig vergrößern und seine Umgebung in Gummi verwandeln.

Außerdem scheint er einen nahezu unendlichen Vorrat an Ausdauer zu erlangen. Nach seiner Verwandlung sind die Angriffe von Kaido beispielsweise kein Problem mehr für ihn.

Was ist an Son-Gokus Ultra Instinct so besonders? Durch diese ultimative Technik trennt Son-Goku sein Bewusstsein vom Körper und kämpft ohne jegliche Gedanken und Emotionen. Sie wird als göttliche Technik angesehen, da nur wenige sie beherrschen.

Selbst Beerus, der Gott der Zerstörung, hat diese Technik nicht bis zur Perfektion gemeistert. Durch Ultra Instinct erhält ein*e Kämpfer*in beispielsweise eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit.

© Bandai Namco

Allerdings ist die Technik auf den Körper des Anwendenden limitiert. Ruffys Technik hingegen geht über die Grenzen seines Körpers hinaus, weshalb er spezielle Angriffe auf dem Kasten hat.

Von daher steht unser Sieger fest: In der jetzigen Form würde Ruffy mit seinem Gear 5 die Nase vorn haben. Doch vermutlich wäre Son-Goku kein einfacher Gegner und würde Ruffy den Kampf so schwer wie möglich machen.

Seid ihr da anderer Meinung? Dann schreibt es uns in die Kommentare!