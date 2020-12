One Piece: Neues Manga-Kapitel enthüllt Kaidos Teufelsfrucht

Derzeit befinden sich Ruffy und seine Crew in One Piece noch immer in Wano Kuni, um Piratenkaiser Kaido zu stürzen. Das zuletzt veröffentlichte 999. Kapitel des Manga beantwortete dabei eine Frage, die sich Fans bereits seit geraumer Zeit stellen: Welche Teufelsfrucht aß Kaido?

Die Antwort darauf möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten, doch Achtung, in den nachfolgenden Zeilen wird es zu einigen SPOILERN zum jüngst veröffentlichten Kapitel kommen.

One Piece-Manga: Kaidos mysteriöse Teufelsfrucht ist …

Unsere „One Piece“-Helden sind noch immer voneinander getrennt und bahnen sich ihren Weg durch das von Kaido und seinen Männern besetzte Land der Samurai. Andernorts, weit entfernt von Ruffy und seinen Freunden, unterhält sich der Piratenkaiser derweil mit seiner alten Weggefährtin Big Mom.

Beide schwelgen in Erinnerungen an eine Zeit, als sie beide noch Mitglieder der legendären Rocks-Piraten waren. Jener Bande, der ebenfalls andere berühmte Piraten wie Whitebeard und Shiki angehörten. Sie erinnern sich an den God Valley-Vorfall, während dessen Verlauf sich Gol D. Roger mit Monkey D. Garp verbündete, um Captain Rocks D. Xebec aufzuhalten.

Kaido in „One Piece“ (© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation)

Während dieses historischen Ereignisses erhielt Kaido von seiner Kameradin Big Mom seine Teufelsfrucht: Ein legendäres Modell der Fisch-Fisch-Frucht. Wie „One Piece“-Fan und -Übersetzer Artur über Twitter anmerkt, verweise das japanische Original in dieser Szene genauer auf ein „mythisches Modell“. Kaido dürfte seine gewaltige Drachenform deshalb vermutlich einer ähnlich seltenen Frucht verdanken wie Marco, der Phönix, der einstige 1. Offizier der Whitebeard-Bande.

Bisher lüftete Mangaka Eiichiro Oda im Rahmen des „Wano Kuni“-Arcs bereits einige spannende Geheimnisse und uns dürften in Zukunft vermutlich noch weitere Enthüllungen erwarten. Das nächste Kapitel des „One Piece“-Manga erscheint am 3. Januar 2021 bei MANGA Plus mit englischer Übersetzung.