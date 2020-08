Nur noch zwölf Kapitel, dann hat der Manga zu One Piece die magische Marke von 1.000 erreicht und viele Fans hoffen bereits, dass dieses Event von Eiichiro Oda mit einem fantastischen Wendepunkt in der Handlung geehrt wird. Ob es wirklich dazu kommt, kann aktuell noch niemand sagen, doch die Zeichen stehen gut, denn die Ereignisse in der Wa No Kuni Arc werden immer intensiver.

One Piece: Was dürfen wir von Manga-Kapitel 1.000 erwarten?

Seit dem letzten Kapitel könnte man meinen, dass der Kaiser Kaido sich in die Ecke gedrängt fühlt, schließlich ist er von einer Vielzahl an Minks-Kriegern umgeben, die kurz davor sind, sich im Schein des Mondes in ihre Sulong-Form zu verwandeln. Doch stattdessen zeigt sich die stärkste Kreatur auf Erden äußerst unbeeindruckt und lacht ausgiebig über die Umstände und die Fähigkeiten seiner Feinde.

Die Konfrontation spitzt sich zu, nachdem der Fischmensch Jack, ein Hauptrepräsentant der 100-Bestien-Piratenbande, ebenfalls auftaucht, mit einer Schar Kriegern im Schlepptau. Einige der Verbündeten Samurai machen ihrem Ärger über Jacks Taten Luft, bevor sich Rody, BB, Giovanni, Sicilian und Koncelot tatsächlich in ihre Sulong-Formen verwandeln und zum Angriff blasen.

Obwohl der Anblick der entflammten Kämpfer ziemlich furchteinflößend sein sollte, zuckt auch Jack mit keiner Wimper und beruhigt seine Untergebenen mit den Worten, dass sie sich nicht fürchten sollen, da die Sulong-Form nicht lange anhalten würde. Schließlich greifen die Minks an, was selbst unterhalb der Kuppel, auf dem Hauptplatz, noch zu hören ist. Doch der Verlauf des Kampfes bleibt erst einmal unaufgelöst.

One Piece: Manga-Kapitel 988 – Sanji vs. King

Während sich die Verbündeten Krieger gegen Jack und Kaido behaupten, versucht Shinobu heimlich den immer noch an einem Kreuz befestigten Momonosuke zu befreien, doch wird sie dabei von der Katastrophe King entdeckt, der die Kunoichi packt und mit voller Wucht gegen eine Mauer schmettert. Zwar überlebt der weibliche Ninja die Attacke, doch sieht sie schwer verletzt aus, was von Carrot und Nami mit Entsetzen festgestellt wird.

Aber ihr Manöver hat auch Vorteile gehabt, denn nun konnte sich jemand anderes um die Befreiung des jungen Erben des Kouzuki-Clans kümmern. Wie durch Geisterhand lösen sich dessen Fesseln und er schwebt durch die Luft in Richtung Freiheit, was abermals King zu behindern versucht, doch wird sein Intervenieren von einem Unsichtbaren unterbrochen. Sanji, der seinen Raid-Anztug trägt, wird enttarnt und es kommt zum Schlagabtausch mit dem Hauptrepräsentanten von Kaido.

Mit einigen letzten Worten des Respekts für Momonosukes Mut schleudert Sanji diesen in die Arme von Shinobu, die mit dem jungen Meister dank ihrer Fähigkeit davongleiten kann. Leider verwandelt sich King in seine Pteranodon-Form und droht, Sanji mit seinem spitzen Schnabel aufzuspießen. Ruffy, der die Ereignisse beobachtet, gibt an, dass es sich dabei um eine gewaltige Attacke handelt.

One Piece: Manga-Kapitel 988 – Zeus ist hin- und hergerissen

Der Strohhut hat indes seine ganz eigenen Probleme und muss das Beschützen von Momonosuke Yamato überlassen, schließlich stürmt die vor Wut schäumende Big Mom auf den Kapitän der Strohhut-Piratenbande zu und wirft ihm vor, ein Talent dafür zu haben, ihr jeglichen Spaß zu ruinieren. Nachdem sie Ruffy mit ihrer mächtigen Ikoku-Attacke knapp verfehlt, wird diesem klar, dass er sie besiegen muss, bevor er den anderen gegen Kaido helfen kann.

Die Kaiserin will neben Prometheus auch Zeus gegen den Strohhut einsetzen, doch lässt Nami dies nicht zu und versucht mit der lebhaften Wolke zu flüchten. Leider kann sich die lebhafte Wolke Linlins Willen nicht widersetzen und wird von dieser aus den Händen Namis gerissen, wo er unter Tränen damit beginnt, sich aufzuladen und eine verheerende Attacke vom Stapel zu lassen.

Zum Unglück der Kaiserin kommt es aber nicht dazu, denn Franky und Brook treffen just in diesem Moment mit dem Motorrad FR-U auf dem Hauptplatz ein, teilen mit dem Gefährt Zeus in zwei Hälften und treffen Big Mom mit dem Hinterrad voll im Gesicht. Doch Franky sieht es locker, die Kaiserin überfahren zu haben, und gibt an, dass es ja schließlich keine Blume war …