Bereits im letzten Manga-Kapitel von One Piece ging es heiß her und es wurde gut sichtbar, dass die Wa No Kuni Arc sich mit großen Schritten dem Finale nähert. Doch während es zuletzt hauptsächlich um den Kampf zwischen den Akazaya und Kaido ging, zeigt uns Manga-Kapitel 993 endlich, was aus Momonosuke geworden ist, wo sich Ruffy gerade befindet und wieso die neueste Waffe von Queen so gefährlich ist.

One Piece: Was in Manga-Kapitel 993 passiert ist

Während auf Onigashima die schreckliche Schlacht zwischen der 100-Bestien-Piratenbande und den Alliierten rund um Ruffy und die Akazaya im vollen Gange ist, feiern die Menschen in Wa no Kuni ausgelassen das Feuer-Fest, singen, tanzen und freuen sich, dass an diesem Tag niemand sterben muss. In ihrem Rausch träumen sie von der absurden Legende, dass die Samurai der Kouzuki-Familie zurückkehren werden, um das Reich von Orochi und Kaido zu befreien.

One Piece: Was dürfen wir von Manga-Kapitel 1.000 erwarten?

Derweil stehen Zorro und X. Drake noch immer Queen gegenüber, der gerade die Auswirkungen seiner neuesten, tödlichen Waffe vorführt. Dank der Excite-Kugeln des Modells Ice Demon verwandeln sich die Betroffenen in von Eis umhüllte, dämonenartige Wesen, die alles und jeden um sich herum anfallen und gnadenlos abschlachten. Während die Wesen durch das Schloss wüten, lässt der Hauptrepräsentant verkünden, dass alle auf dieser Etage verloren sind und das Gebiet daher abgeriegelt werden soll.

Gleichzeitig kommen Ruffy und Sanji nicht sonderlich gut voran, da sie immer wieder in neue Kämpfe mit Kaidos Untergebenen verwickelt werden. Just in diesem Moment greift auch schon der nächste Unterling an, ein Headliner namens Briscola, der von einer Gorilla-Smile gegessen hat und die beiden mit einem Gorilla attackiert, der aus seinem Arm zu wachsen scheint. Während der Smutje der Strohhüte seinen Kapitän noch zu warnen versucht, sich seine Kräfte für Kaido aufzusparen, taucht Jinbei auf und besiegt den 100-Bestien-Pirat mit nur einem Angriff.

One Piece: Der Kampf um Momonosuke und Kaidos Comeback

Bao Huang ist es mittlerweile gelungen, den Aufenthaltsort von Momonosuke, Shinobu und Yamato herauszufinden, was der Star auch sogleich an King meldet. Dieser gibt die Information wiederum an die Fliegenden Sechs weiter, die den Sohn Odens aufspüren und töten sollen, um den Kampfwillen der Samurai zu schwächen. Da Sasaki dem Ziel am nächsten ist, attackiert dieser den Kouzuki-Erben sogleich zusammen mit seinen Leuten.

One Piece: 10 Fakten über Schöpfer Eiichiro Oda, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Obwohl Momonosuke von Shinobu beschützt wird, hat der weibliche Ninja anscheinend keine Chance gegen die Übermacht. Zu ihrem Glück hat Yamato die Verfolgung der beiden aber nicht aufgegeben und beschützt kurzentschlossen den jungen Meister und seine Helferin. Die Tochter des Kaisers offenbart dem Tobiroppe, dass die im Namen der Kouzuki-Familie an dieser Schlacht teilnehmen wird.

Auf dem Dach scheint es schließlich so, als wäre Kaido von den Akazaya besiegt worden. Tatsächlich gibt der Kaiser zu, dass er kurzzeitig geglaubt habe, den Kampfgeist von Kouzuki Oden zu spüren, doch lässt er die Männer mit den roten Schwertscheiden auch wissen, dass sie nicht die Kampfkraft ihres ehemaligen Herrn haben. Sie hätten ihn zwar verletzen können, doch seien die Wunden nicht tief.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Unter tosendem Gebrüll steigt Kaido empor und schleudert seinen Feinden rasiermesserscharfe Windschneiden aus seinem Maul entgegen. Eine von eben diesen trifft unerwartet Kikunoho und trennt ihm dabei, zum Entsetzen Izous und Kinemons, einen Arm ab.

One Piece Episode A: Kapitel 1 wurde veröffentlicht

One Piece: Gang Beges Oh My Family, Teil 36

Für die Akazaya mag es zwar absolut nicht gut aussehen, doch zumindest Lola hat in der neuesten Cover-Story gut lachen. Denn nach der langen Zeit ist es ihr nun endlich gelungen eine Ehemann zu finden und zu heiraten. In dem Kapitel Gottis und Lolas Hochzeit heiratet die Schwester von Chiffon das besagte Mitglied der Fire-Tank-Piraten und die beiden könnten kaum glücklicher aussehen.