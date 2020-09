Während sich der Manga zu One Piece von Eiichiro Oda gerade mitten im Finale der Wa No Kuni Arc befindet, geht an anderer Stelle das nächste Spin-off der beliebten Saga um Piraten, einen mysteriösen Schatz und Teufelskräfte in das Rennen. Die Rede ist von One Piece: Episode A, einem Ableger des Franchises, das sich mit den Abenteuern von Puma D. Ace beschäftigt, Monkey D. Ruffys Schwurbruder.

One Piece Episode A: Erstes Kapitel veröffentlicht

Es ist bereits viele Jahre her, seit der wohl mit Abstand tragischste Moment in der Geschichte von One Piece stattgefunden hat. Im Krieg der Besten, in welchem die Whitebeard-Piratenbande das Hauptquartier der Marine angegriffen hat, um ihren Kommandanten der 2. Division, Puma D. Ace, zu retten, musste dieser sein Leben lassen, nachdem er Ruffy vor einer verheerenden Attacke von Admiral Sakazuki beschützt hat.

One Piece: Fans suchen nach dem 11. Mitglied der Strohhutbande

Viele Fans der Geschichte sind bis heute nicht über den Tod des Besitzers der Mera Mera no Mi hinweg und obwohl er schon so lange Tod ist, gehört Ace noch immer zu den beliebtesten Charakteren in One Piece. Kein Wunder also, dass er mit seinem eigenen Spin-off geehrt wird, in welchem wir endlich erfahren, wie es zu der Gründung der Spade-Piratenbande kam und was Ace so getrieben hat, bevor er Teil von Whitebeards Crew wurde.

ONE PIECE episode A Chapter 1 by BOICHI and Ryou Ishiyama is now available for free at Shonen Jump+ App.https://t.co/UFppavc3LG pic.twitter.com/4oA3xB33WZ — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) September 15, 2020

One Piece – Originales Konzept zeigt frühe Version der Strohhüte

Der Manga, der auf dem Roman One Piece Novel A beruht, stammt aus der Feder des Dr. Stone-Mangaka Boichi und wie wir bereits Ende August berichtet haben, unterscheidet sich dessen Zeichenstil deutlich von dem von Eiichiro Oda, was die meisten Fans jedoch überhaupt nicht stört. Ganz im Gegenteil, nachdem ein erster Blick auf den Manga veröffentlicht wurde, zeigte sich die Community begeistert.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Mittlerweile gibt es jedoch deutlich mehr zu sehen als nur ein einzelnes Bild und wage Andeutungen. Wie der Twitter-User WSJ_Manga mit der Welt geteilt hat, wurde das erste Kapitel zu One Piece: Episode A von dem Magazin Shonen Jump veröffentlicht und kann auf der Shonen Jump+ App kostenlos angesehen werden. Selbst wenn ihr kein Japanisch lesen könnt, gibt dieses erste Kapitel nichtsdestoweniger einen guten Eindruck davon, was euch in dem Abenteuer erwartet.