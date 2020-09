Für viele Fans von One Piece ist die Strohhut-Piratenbande unter ihrem Kapitän Monkey D. Ruffy bereits seit Mitte der Wa No Kuni Arc vollständig. Doch einige sind sich da nicht ganz so sicher und glauben, dass es noch ein weiteres Mitglied geben wird. Zwar ist es mehr als unwahrscheinlich, dass sich Mangaka Eiichiro Oda zu dieser Theorie vorzeitig äußern wird, die Gerüchteküche brodelt nichtsdestoweniger.

One Piece: 11 Strohhüte?

Bereits sehr früh in der Geschichte von One Piece hat der Protagonist der Handlung, Strohhut Ruffy, angegeben, dass seine Piratenmannschaft zehn Mitglieder umfassen muss. Eine kleine, schlagkräftige Gruppe, die durch die Fähigkeiten des Einzelnen besticht anstatt durch zahlenmäßige Überlegenheit. Auch wenn Ruffys Prioritäten bei der Auswahl seiner Nakama höchst zweifelhaft anmuten.

Was Schöpfer Eiichiro Oda vor über zwanzig Jahren angekündigt hat, wurde schließlich endlich erfüllt, als sich Jinbei, der Ritter der Meere, den Strohhüten während der Wa No Kuni Arc offiziell angeschlossen hat. Damit ist die Truppe voll und dieser Teil von One Piece abgeschlossen. Oder doch nicht? Wie der Twitter-User @YonkouProd nämlich herausgefunden haben will, ist die Mannschaft von Ruffy vielleicht noch gar nicht komplett.

Laut der neuesten Ausgabe des One Piece Magazins wird Kapitän Ruffy nämlich gar nicht bei dem ursprünglich gesetzten Ziel von zehn Mitgliedern einberechnet. Was unterm Strich bedeuten könnte, dass die Strohhut-Piratenbande mit Jinbei eigentlich nur neun Mitglieder umfasst und damit noch ein Plätzchen frei hätte. Zumindest, wenn die Aussage tatsächlich je so verstanden werden konnte, dass mehr als zehn Crewmitglieder gar nicht möglich sind.

One Piece: Wer könnte ein Strohhut werden?

Jetzt stellt sich für viele natürlich die Frage, wer das tatsächliche zehnte Mitglied werden könnte. Dabei liegen aktuell zwei Damen ganz vorne im Rennen. Zum einen das Hasen-Mink-Mädchen Carrot, die bereits in der Whole Cake Island Arc zeigen konnte, was sie auf dem Kasten hat, und die viele seit langer Zeit als passende Ergänzung für die Strohhüte sehen. Schließlich gibt es dort bisher niemanden mit ähnlichen Fähigkeiten und schon gar keinen Mink.

Bei der anderen Person handelt es sich um Yamato, die Tochter von Kaiser Kaido, die auch als sein Sohn und unter dem Namen Oden bekannt ist. Yamato hat nicht nur eine unglaubliche Abneigung gegenüber ihren Vater und möchte den Strohhüten helfen, diesen zu Fall zu bringen, sie hat Ruffy auch bereits gebeten, Teil seiner Crew werden zu dürfen. Jedoch geben nicht wenige Fans in den einschlägigen Foren zu bedenken, dass Yamato kaum etwas Neues zu der bunten Truppe beizusteuern hätte.

Doch auch andere Namen sind im Rennen, auch wenn sie bei weiten nicht so oft genannt werden wie Yamato und Carrot. Einer davon ist Trafalgar D. Water Law, der bereits seit langer Zeit ein Verbündeter der Strohhüte ist. Da er eine eigene Piratenmannschaft hat und die Strohhüte mit Chopper bereits einen Arzt besitzen, dürfte er jedoch nicht wirklich in Frage kommen.

Und manch einer hofft noch immer, dass Bentham aka. Mr. 2 Bon Clay irgendwann ein Strohhut wird. Da Benthams Bestreben, ein Pirat zu sein, sich jedoch in Grenzen hält, und dieser eigentlich nur die Transen-Version von Sanji darstellt, darf auch diese Option als zweifelhaft angesehen werden. Aber wer kommt sonst noch in Frage? Jemand, den wir bereits kennen, oder ein Charakter, der erst noch in One Piece eingeführt werden muss?

Wenn ihr eine Idee habt, lasst es uns gerne wissen. Aber wir sind uns wahrscheinlich sowieso alle einig, dass jegliche Art von Vermutungen keinen großen Sinn haben dürften, da Oda schon darauf achten wird, dass die Katze erst aus dem Sack ist, wenn er es wirklich möchte. Bis dahin können wir nicht viel mehr tun, als One Piece zu genießen und abzuwarten.