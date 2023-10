One Piece: Sind die 5 Weisen Dämonen? Manga-Kapitel 1094 schockt die Fangemeinde

Keine Frage, seit der Manga One Piece die Finale Saga erreicht hat, überschlagen sich die Ereignisse förmlich, doch was Manga-Kapitel 1094 zu bieten hat, geht unter keinen Hut.

Die neueste Ausgabe des weltweit beliebten Piratenepos enthüllt vollkommen neue Details zu den mysteriösen der fünf Weisen, der scheinbar höchsten Autorität der Welt. Ein wahrer Schocker.

One Piece: Manga-Kapitel 1094 enthüllt unglaubliche Wahrheit über die 5 Weisen

Wer den Anime schaut, der dem Manga in Sachen Handlung deutlich hinterherhinkt, oder einfach nicht gespoilert werden möchte, sollte an dieser Stelle unbedingt aufhören zu lesen.

In der nun folgenden News enthüllen wir nämlich Details zu dem jüngst veröffentlichten Manga-Kapitel 1094 und wir können euch jetzt schon sagen, die Neuigkeiten sind gigantisch.

Es ist noch gar nicht lange her, da stand die Welt für Leser*innen von Eiichiro Odas One Piece Kopf. Manga-Kapitel 1085 enthüllte nämlich so einige Details über König*in Im und die Vergangenheit der Piratenwelt.

Bereits damals wurden die fünf Weisen als monströse Schatten gezeigt und die Gerüchteküche loderte nicht nur, sie brannte regelrecht lichterloh. Nach dem neuesten Kapitel wird dies wohl wieder passieren.

Denn während Protagonist Monkey D. Ruffy in seiner Gear 5-Form gegen den Admiral Borsalino kämpft, betritt ein neuer Spieler das Schlachtfeld um Egghead: St. Jay Garcia Saturn.

Fans, die den Manga verfolgen, wussten ja bereits, dass der alte Herr sich auf einem der Marineschiffe befindet, die die Insel von Vegapunk belagern, dass er jedoch selbst ins Geschehen eingreifen würde, kam überraschend.

Klar, als höchste Macht, welche Kontrolle über die Pacifista und Seraphim hat, war abzusehen, dass er zumindest mit seinem Wort eingreifen würde, doch nun steht er tatsächlich selbst auf dem Schlachtfeld.

Besonders überraschend sind dabei gleich mehrere Dinge, die wir hier für euch auflisten wollen und die sicherlich dafür sorgen werden, dass die Gerüchteküche abermals in Flammen steht:

Saturn zeigt sich als übergroßer Spinnendämon mit Hörnern. © Eiichiro Oda/Shueisha/Toei Animation

Saturn wird mit einem Beschwörungskreis auf das Schlachtfeld gerufen. Ja, ihr habt richtig gelesen.

auf das Schlachtfeld gerufen. Ja, ihr habt richtig gelesen. Der Kriegergott der Wissenschaft und Verteidigung hat bei seiner Ankunft keine menschliche Form, sondern große Hörner und einen Spinnenkörper .

hat bei seiner Ankunft keine menschliche Form, sondern und einen . Damit erinnert Saturn stark an den Ushi-oni, beziehungsweise den Ushi-tora , ein fiktives Wesen aus der japanischen Folklore.

, ein fiktives Wesen aus der japanischen Folklore. Der Weise sagt selbst aus, dass es lange her ist, seit er das letzte Mal Boden berührt hat. Meint er, in dieser Form? Oder außerhalb von Mary Joa ?

hat. Meint er, in dieser Form? Oder außerhalb von ? Er scheint sich in seiner erwachten Teufelskraftform zu befinden, da er die gleichen Muster und das gleiche Wolkenband aufweist wie Ruffy als Sonnengott Nika .

zu befinden, da er die gleichen Muster und das gleiche Wolkenband aufweist wie Ruffy als . Bei seiner Ankunft werden die Marinesoldaten gewarnt, dass es jedem unter dem Rang eines Vizeadmirals verboten ist, Saturn direkt anzusehen .

ist, . Als es ein Soldat dennoch tut, scheint ihm der Kopf zu platzen , was von seinem Kameraden entsetzt beobachtet wird.

, was von seinem Kameraden entsetzt beobachtet wird. Saturn erkennt Nika offenbar, sieht bei seinem Anblick beinahe nostalgisch, vielleicht sogar etwas traurig aus.

Diese Enthüllung zieht logischerweise allerlei Fragen nach sich. Besitzen die 5 Weisen ebenfalls kryptische Zoan-Früchte? Das würde zumindest ihren Rang als Götter erklären.

Sind sie vielleicht sogar Dämonen? Das würde das alte Prinzip von Gut versus Böse, Götter gegen Dämonen aufgreifen. Und überhaupt: Warum ist einem der Soldaten der Kopf geplatzt?

Ist jeder bereits dem Tod geweiht, der einen der fünf Weisen in dieser Form zu Gesicht bekommen hat und nicht mindestens ein Vizeadmiral ist? Denn allen anderen Beobachtern geht es gut.

Wer oder was sind die 5 Weisen wirklich? © 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Dadurch kommt die Vermutung auf, dass die Attacke gegen den Solaten eine direkte Tat von Saturn war. Damit dürfte er dann recht mächtig sein, auch wenn ein einfacher Soldat wohl kaum ein geeigneter Gegner ist.

Fragen über Fragen. Wir könnten mit unseren Vermutungen und Rätselraten noch ewig so weitermachen. Doch was uns viel mehr interessiert? Was ist eure Meinung zu dieser Enthüllung?

Wer sind die 5 Weisen wirklich, was für Teufelskräfte besitzen sie? Sind sie Götter oder Dämonen? Und kennen sie Nika wirklich noch aus der alten Zeit? Wie alt sind die Weisen dann?