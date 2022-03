One Piece: Wer ist der Sonnengott Nika in dem Piraten-Epos?

Die Welt von One Piece enthält eine unglaubliche Anzahl an Charakteren, die teilweise nur erwähnt werden und dennoch einen sehr wichtigen Part in der Handlung einnehmen. Dazu gehören beispielsweise Joy Boy, Rocks D. Xebec und natürlich der Sonnengott Nika, der in Kapitel 1044 eine große Rolle spielt.

Doch wer ist diese Figur eigentlich, die als Befreier der Sklaven bezeichnet wird und eine wichtige Verbindung zu Protagonist Ruffy zu haben scheint? Dieser Frage wollen wir für euch hier nachgehen und listen dazu alles auf, was wir bis jetzt über diesen mysteriösen Charakter in Erfahrung bringen konnten.

One Piece: Ruffys Teufelskraft erwacht

Kapitel 1044 von One Piece hatte ein paar unglaubliche Enthüllungen für die Fans parat und eine davon dreht sich um den Sonnengott Nika, der bereits zuvor erwähnt wurde und auf den es in dem Manga tatsächlich mehr als nur eine Anspielung gibt.

Falls ihr nicht wisst, wovon wir hier sprechen, aber dennoch neugierig seid, riskiert doch gerne einen Blick in unsere News Die absurdeste Fähigkeit der Welt: Neues One-Piece-Kapitel enthüllt Ruffys wahre Teufelskraft. Dort erfahren wir nämlich, dass Ruffys Gum-Gum-Frucht in Wirklichkeit eine Zoan-Frucht ist, nämlich die Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika.

One Piece Film Red: Schicke Outfits für die Strohhutbande – Battle Costumes veröffentlicht

Was im Grunde bedeutet, dass der Besitzer der Gum-Gum-Frucht nicht nur die Fähigkeit bekommt, sich in Gummi zu verwandeln, sondern auch die Kräfte des Sonnengotts Nika erhält. Ein Charakter, dessen Grenzen angeblich lediglich die eigene Vorstellungskraft sind und der ein Lächeln auf das Gesicht der Menschen zaubern kann.

Kapitel 1044 legt nahe, dass vor 800 Jahren der legendäre Charakter Joy Boy im Besitz dieser Teufelsfrucht war und nun ist Ruffy ihr Besitzer. Nachdem der Protagonist in One Piece von Kaido getötet wurde, erwacht seine Teufelskraft, was seine physischen Kräfte und Flexibilität exponentiell verstärkt, außerdem erbt er auf diese Weise den Willen von Nika. Doch wer ist das eigentlich?

©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece: Wer ist Sonnengott Nika?

Zum ersten Mal erwähnt wurde Nika von Who´s-Who, als dieser sich im Zweikampf mit Jinbei auf Onigashima befindet. Er sagt, Nika sei eine Legende, die er von einem Gefängniswärter gehört habe, als er sich in Gefangenschaft der Weltregierung befunden hat.

Diese Aussage wird von einem Bild untermalt, das einen dünnen Krieger mit Schwert und Speer zeigt, der flammendes Haar zu haben scheint und überschwänglich am Lachen ist. Ein ähnliches Bild haben wir in „One Piece“ bereits zweimal zu sehen bekommen und zwar beide Male mit Ruffy, nämlich in Skypia.

Während der Kapitel 253 und 300 sehen wir nämlich Ruffy, der mit den Einwohnern des Landes tanzt und sich ausgelassen und lachend zeigt, dabei aber vor allen Dingen fast ganz genauso aussieht wie Nika in Who’s-Who Beschreibung. Wie wir jetzt wissen, ist dies wohl kaum ein Zufall.

One Piece: Anime-Dauerbrenner muss Zwangspause einlegen

Laut Who’s-Who handelte es sich bei Nika um einen heroischen, wohlwollenden Mann, der sich als Freund der Sklaven gezeigt hat. Laut der Legende kehrt der Sonnengott eines Tages zurück, um die Sklaven zu befreien und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Möglich ist, dass es diesen Mann wirklich gab und er die Gum-Gum-Frucht besessen hat.

Schließlich wissen wir bereits seit einiger Zeit, dass Teufelsfrüchte den Willen ihres Träger vererben können, es wäre also nicht unmöglich, dass sowohl Joy Boy als auch Ruffy lediglich den Willen von Nika in sich tragen und daher einen so ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn entwickelt haben. Wahrscheinlich ist auch, dass die Legende von Nika eng mit dem Schatz One Piece verbunden ist.

Die Legende besagt, dass Nika bereits seit der Antike von Sklaven verehrt wird und diese glauben, dass er zurückkehren wird, um sie zu befreien. Nachdem der Gefängniswärter Who’s-Who diese Erzählung weitergetragen hat, ist er plötzlich verschwunden, weswegen der ehemalige CP9-Agent annimmt, dass diese Information nicht weitergetragen werden darf.

One Piece: Wer ist die legendäre Figur Joy Boy im Piraten-Epos?

Abgesehen davon ist nicht viel über den Sonnengott Nika bekannt, außer natürlich die Theorien, die wir euch hier bereits präsentiert haben und einige Details, die wir für euch zusammengetragen und hier aufgelistet haben: