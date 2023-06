One Piece Manga-Kapitel 1085: Im offenbart neues Wissen über Lily, die Porneglyphen und seine Kraft

Liebe Fans von One Piece, wie ihr mittlerweile sicherlich schon längst wisst, nähert sich der Manga mit großem Schritten dem unausweichlichen Finale. Da sollte es natürlich wenig überraschend sein, dass nun im Dauertakt Geheimnisse gelüftet sowie Fragen beantwortet werden, während starke Kontrahenten immer wieder aufeinanderprallen.

Da bildet auch das jüngst veröffentlichte Manga-Kapitel 1085 keine Ausnahme, in welchem der Herrscher oder vielleicht die Herrscherin der Welt, Im, einen neuen Auftritt hat und, überzeugt, dass ihr Gesprächspartner nicht mehr lange machen wird, ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert. Über das verlorene Jahrhundert, die Porneglyphen und Lily.

Solltet ihr über all diese Dinge gar nichts wissen wollen oder ihr schaut lediglich den Anime, der dem Manga in Sachen Handlung ein ganzes Stück hinterher hinkt, dann solltet ihr an dieser Stelle lieber nicht weiterlesen, denn in dieser News folgen nun massive Spoiler zu Manga-Kapitel 1085, in welchem die oben genannten Themen durchgekaut werden.

One Piece: Manga-Kapitel 1085 lüftet ein paar wenige Geheimnisse

Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, hat bereits viele Mysterien, schleierhafte Geheimnisse und überraschende Wendungen in sein Werk eingebaut, doch den Vogel abgeschossen hat er wohl in Manga-Kapitel 906 beziehungsweise Anime-Episode 885, wo Herrscher*in Im das erste Mal in Erscheinung trat und die Welt von One Piece auf den Kopf gestellt hat.

Diese höchst mysteriöse Person, deren Gesicht wir noch nicht zu sehen bekommen haben, hat Platz auf dem Leeren Thron in der Hauptstadt genommen, womit deutlich gemacht wurde, dass es tatsächlich jemanden über den 5 Weisen gibt, obwohl dies der Welt verschwiegen wird und laut Gesetz auch unmöglich sein sollte.

Entsprechend gibt es seit Ims ersten Auftritt viele Gerüchte und Theorien über ihn/sie. Einer davon, nämlich, dass es sich bei Im um Nefeltari Lily handelt, die vor 800 Jahren Königin von Alabasta und Mitglied der Gründerkönige der Weltregierung war, wurde nun aber in Manga-Kapitel 1085 widersprochen und zwar von Im selbst.

©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

In einer Rückblende, die von Sabo erzählt wird, sehen wir, wie der Revolutionär und Schwurbruder von Ruffy das Gespräch zwischen Im und Nefeltari Kobra belauscht. So erfahren wir auch, dass Kobra den Namen Im schon einmal gehört hat, denn einer der 20 Gründerkönige wurde genauso genannt. Diese Aussage nahm Im als Unverschämtheit wahr.

Überzeugt, dass Kobra sowieso dem Tode geweiht ist, da er nun das größte Geheimnis der Weltregierung kennt, gewährt der Herrscher/die Herrscherin dem König von Alabasta dennoch ein paar Antworten. So bestätigt er noch einmal, was aufmerksame Leser*innen von One Piece natürlich längst wussten, wurde es doch bereits mehrfach erwähnt.

Nämlich, dass die, die das D in ihrem Namen tragen, der alte Feind der Regierung sind und das jene, die ein D im Namen tragen, seit geraumer Zeit aktiver geworden sind. Doch laut Im sei das kein Grund zur Besorgnis, denn dieser Feind wisse nicht einmal die Bedeutung des Ds. Was aber viel wichtiger ist, ist, was Im danach über Lily zu sagen hat.

Er verrät nämlich Kobra, dass es Lilys Schuld gewesen sei, dass die Piraten auf der Suche nach einem Schatz die Porneglyphen suchen würden und Lily sei auch Schuld daran, dass diese Relikte überhaupt in der ganzen Welt verstreut wurden. Doch mittlerweile sei Im nicht mehr davon überzeugt, dass es lediglich ein Fehler der Gründerkönigin war.

One Piece: Die Schattenkräfte von Im (Manga-Kapitel 1085)

Die Befürchtung wird kurz danach von Kobra bestätigt, der Im verrät, dass Lily einen Brief, der von König zu König in Alabasta vererbt wird, mit Königin Nefeltari D. Lily unterschrieben hat. Eine Aussage, die Im so wenig gefallen hat, dass er/sie direkt danach seine/ihre Kräfte zur Schau stellt. Ein Pfeil aus Schatten trifft Alabastas König und verletzt diesen tödlich.

Doch erst nachdem Sabo in das Geschehen eingreift und versucht, Vivis Vater zu retten, zeigt sich, dass die Kräfte von Im deutlich interessanter sind. Denn kaum hat sich das Feuer von Sabo, das die 5 Weisen voll erwischt hat, gelegt, da stehen an ihrer statt fünf schauderliche Schatten, die Sabo und Kobra zusammen mit Ims Schattenpfeilen angreifen.

©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

Das ganze Spektakel wird von König Wapol durch ein Loch in der Wand beobachtet, der bei dem schrecklichen Anblick sofort Reißaus nimmt, da er vollkommen zurecht davon überzeugt ist, dass die Weltregierung ihn für sein neu erlangtes Wissen töten wird. Auf seiner Flucht rettet er mehr versehentlich Vivi, die von der CP0 gefangen gehalten wurde.

Bleibt nur noch die Frage, was all das zu bedeuten hat. Ist Im einer der Gründerkönige von vor 800 Jahren? Wieso gelten die mit dem D im Namen als Feinde der Regierung und was für Kräfte hat Im im Thronsaal zur Schau gestellt? Fragen über Fragen, auf deren Antworten wir uns wohl noch gedulden müssen.