One Piece: So lief der spektakuläre Kampf in Manga-Kapitel 1083 ab

One Piece

Die Riesin Morley kann mit ihrer Schiebefrucht den Boden formen und sich so durch diesen bewegen. Karasu erzeugt dank der Ruß-Frucht schwarzen Ruß und formt daraus meistens Krähen. Lindbergh hat keine Teufelsfrucht gegessen, kann sich aber mit seinen Erfindungen im Kampf behelfen.

Die Marine hat mit den beiden Admirälen zwei starke Kämpfer auf ihrer Seite. Ryokugyu hat von der Waldfrucht gegessen, die es ihm erlaubt, verschiedene Pflanzen wachsen zu lassen und sie zum Fliegen oder zum Aussaugen der Gegner zu nutzen. Fujitora kann die Schwerkraft beherrschen und so beispielsweise Meteore auf Gegner regnen lassen.

Wer kämpft gegeneinander? Auf der Seite der Revolutionsarmee, zu der auch Sabo zählt, kämpfen die Kommandant*innen Lindbergh, Morley und Karasu. Um die Weltaristokraten zu beschützen, sprangen zwei Marine-Admiräle in den Kampf: Fujitora und Ryokugyu.

Zusätzlich will die Revolutionsarmee die Nahrungsmittel-Reserven zerstören, die sie bei ihrem Streifzug gefunden hat. Doch das gefällt den Bewohner*innen des Landes überhaupt nicht.

Die Revolutionsarmee dringt in das heilige Land Mary Geoise ein und verfolgt dabei drei Ziele , die es mit der Infiltration erreichen will:

Auch in Manga-Kapitel 1083 gibt es einen sehenswerten Kampf zwischen zwei Fraktionen, den es in dieser Konstellation noch nicht gab. Wir verraten euch alle Hintergründe zum Showdown und wer als Sieger hervorging. Achtung, Spoiler: Seid ihr mit der Geschichte von „One Piece“ noch nicht so weit, solltet ihr den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt lesen.

In den neuen Manga-Kapiteln zu One Piece überschlagen sich momentan die Ereignisse. Da der Manga dem Ende entgegensegelt, erwarten uns noch einige spannende Begegnungen und Kämpfe aus der Feder von Mangaka Eiichiro Oda.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

