One Piece – Das kann die Teufelsfrucht von Sabo

Obwohl Sabo im Anime- und Manga-Hit One Piece noch nicht allzu lange bekannt ist, kennt Monkey D. Ruffy ihn schon seit seiner Kindheit. Er galt zwischendurch als verstorben, doch tauchte als Kommandant der Revolutionsarmee wieder auf.

Sabo besitzt genau wie Ruffy eine Teufelskraft, an die er erst im Dressrosa-Arc gelangt ist. In diesem Artikel erfahrt ihr, was Sabos Teufelsfrucht auf dem Kasten hat und was das Besondere an ihr ist.

One Piece: Sabo führt das Erbe von Ace weiter

Sabo konnte sich den ersten Preis des Turniers im Corrida-Kolosseum ergattern. Dabei handelte es sich um die Feuer-Frucht, die einst Puma D. Ace gegessen hatte. Doch da Ace im Marine-Arc verstorben ist, wurde die Feuer-Frucht erneuert und von Sabo gegessen.

Sabo führt somit das Erbe von Puma D. Ace fort. Auch Ace war ein Kindheitsfreund von Ruffy und die drei Jungs haben in jungen Jahren zahlreiche Abenteuer erlebt. Dadurch sind sie zu Blutsbrüdern geworden.

Das kann die Feuer-Frucht

Welche Kraft besitzt die Feuer-Frucht von Sabo? Die Feuer-Frucht zählt zum Logia-Typ. Dabei handelt es sich um Teufelsfrüchte, die dem Anwendenden die Kraft verleihen, eine Substanz zu erschaffen, die auf elementarer Natur basiert. Ein Beispiel hierfür wäre Enel, der sich in Elektrizität verwandeln kann.

Der Anwender kann das Element frei erschaffen und sogar seinen eigenen Körper komplett in dieses umwandeln. Dadurch können die Nutzer unverwundbar werden, wenn sie nicht mit Seestein in Berührung kommen oder der Gegner mit Haki oder einer anderen Teufelskraft kontert.

Wie der Name schon verrät, kann Sabo nun Flammen erschaffen und seinen Körper in Feuer verwandeln. Durch die Teufelskraft kann er sogar Flammen aus der Umgebung kontrollieren.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Sabo kombiniert die Feuer-Kräfte außerdem mit seinem Kampfstil Ryusoken. Dabei formt er seine Hände wie Drachenklauen, sodass er selbst das härteste Material durchstoßen kann. Des Weiteren übernimmt er auch die Feuerfaust, durch die Ace sogar seinen Spitznamen bekommen hat.

Allerdings hat die Teufelsfrucht eine Schwäche: Sabo kann nur Flammen erzeugen, wenn genügend Sauerstoff bzw. Luft vorhanden ist. Ohne den Sauerstoff können die Flammen nicht brennen und erlöschen sofort.