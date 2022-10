One Piece: Der Tod von Ace aus Episode 483 verfolgt uns sogar nach Wano Kuni

Puma D. Ace oder auch Portgas D. Ace, wie er im japanischen Original heißt, ist einer der wichtigsten Personen in One Piece. Er ist der Sohn von Gol D. Roger und nimmt Monkey D. Ruffy als seinen eigenen Bruder an. Doch mit Episode 483 nimmt sein Leben ein trauriges Schicksal, das wir sogar noch bis in den Wano Kuni Arc merken. Wieso Ace so eine wichtige Rolle einnimmt, verraten wir euch hier.

Ace mit seiner brennenden Persönlichkeit

Durch den frühen Tod seiner Eltern wuchs Ace zusammen mit Ruffy und Sabo auf, was die drei Brüder eng zusammenschweißte. Auch für den berüchtigten Captain Whitebeard war Ace wie sein eigener Sohn, obwohl Ace zunächst einige Mal versuchte, ihn zu ermorden.

Doch der Frieden in der Whitebeard-Piratenbande währte nicht lange. Nachdem Blackbeard den Kommandanten der 4. Division namens Thatch ermordete, zog Ace los, um seinen Kameraden zu rächen. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis.

Was ist in Episode 483 passiert? Ace wurde nach dem Kampf mit Blackbeard von der Marine gefangen genommen. Um ein Exempel zu statuieren, soll er hingerichtet werden. Doch Ace kann auf die Treue seiner Familie vertrauen, denn kurz vor seiner Hinrichtung entbrennt ein langer Kampf zwischen Ruffy, Whitebeard und der Marine.

Ace konnte zunächst auch befreit werden, doch um seinen Bruder Ruffy zu schützen, wirft sich Ace zwischen ihn und die Magma-Faust von Marine-Kommandanten Akainu. Kurz darauf stirbt Ace vor Ruffys Augen mit einem Lächeln auf den Lippen. Die Szene zählt wohl zu den traurigsten Momenten des gesamten Animes.

Viele Freunde auf Wano Kuni

Wieso wirkt sich das auf Wano Kuni aus? Während seiner Abenteuer landet Ace vor einigen Jahren auf Wano Kuni und freundet sich dort sowohl mit der kleinen Otama als auch mit Kaidos Sohn Yamato an. Beide wollen mit Ace die Segel setzen, doch sie können die Insel noch nicht verlassen.

Ace hat also einen weitreichenden Einfluss, sogar auf die aktuellen Episoden des „One Piece“-Animes. Wir dürfen gespannt sein, ob Aces Tod in den kommenden Staffeln überhaupt noch thematisiert wird. Denn das Ende von „One Piece“ soll noch trauriger werden als der Tod von Ace.