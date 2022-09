One Piece: Was macht Blackbeard so besonders?

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Neben Shanks zählt auch Blackbeard zu den berüchtigten Vier Kaisern aus One Piece. Er hat nicht nur eine besonders markante Lache, sondern beeindruckt auch noch mit seinen starken Fähigkeiten. Weshalb Monkey D. Ruffy und seine Strohhutbande sich vor diesem Piratenkapitän in Acht nehmen sollte, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Blackbeard, der Teufelsfruchtnutzer

Wer ist Blackbeard? Blackbeard heißt eigentlich Mashall D. Teach und hat eine steile Karriere hinter sich. Er segelte zunächst als Pirat unter der Flagge der Whitebeard-Bande, bis er zu einem Samurai der Meere aufstieg und anschließend zu einem der Vier Piratenkaiser wurde.

Welche Fähigkeiten hat er? Blackbeard ist Nutzer der Finsterfrucht, durch die er Dunkelheit erzeugen und kontrollieren kann. Die Dunkelheit funktioniert wie ein Schwarzes Loch und kann die Kräfte anderer Teufelsfrucht-Nutzer*innen aufheben. Seine Teufelskräfte sind so stark, dass er sogar Puma D. Ace besiegte und ihn an die Marine auslieferte. Shanks hat seine Narbe am Auge ebenfalls Blackbeard zu verdanken.

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Geheimnisse rund um Blackbeard

Auch Blackbeard trägt das ominöse „D.“ in seinem Namen. Doch nicht nur das macht ihn zu einem der wohl interessantesten Charaktere aus „One Piece“. Nach dem Sieg über Whitebeard eignete sich Blackbeard nämlich die Kräfte seiner Erdbebenfrucht an und ist somit der einzige Charakter, der zeitgleich zwei Teufelskräfte einsetzen kann.

Wie hat er das gemacht? Dieses Geheimnis zählt wohl zu den größten Mythen aus „One Piece“. Als sich Blackbeard die Teufelskraft von Whitebeard aneignete, warf seine Bande ein schwarzes Tuch über die beiden Männer. Somit konnte keiner zusehen, wie sich Teach die zweite Kraft aneignete.

© Eiichiro Oda/Shueisha

In Kapitel 966 sprechen Buggy und Shanks außerdem darüber, dass Blackbeard Gerüchten zufolge noch nie geschlafen hat. Auch Marco ist in Kapitel 577 bereits aufgefallen, dass Blackbeards Körper eine seltsame Struktur aufweist.

Obwohl Blackbeard „nur“ ein Kopfgeld von 2.247.600.000 Berry besitzt, sollten Ruffy und seine Crew den bösartigen Piraten nicht unterschätzen. Auch sein Ziel ist es nämlich, zum König der Piraten zu werden. Wer das Rennen am Ende machen wird, weiß letztlich wohl nur Mangaka Eiichiro Oda.