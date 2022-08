Von Ace bis Zorro, von den größten Widersachern des Strohhuts bis hin zu seinen mächtigsten Verbündeten. Hier findet ihr eine Auflistung der interessantesten Kopfgelder, die je in One Piece veröffentlicht wurden.

Kopfgelder in One Piece sind nicht nur Belohnungen, die jemand für die Ergreifung eines Kriminellen erhält, sie sind auch ein Maßstab für die Gefahr, die von der gesuchten Person ausgeht.

Doch manchmal geben die Steckbriefe zu Piraten und anderen Geachteten der Gesellschaft ein verzerrtes Bild der Tatsachen wider. Zum Beispiel bei den Samurai der Meere, deren Kopfgeld des Öfteren in einem frühen Stadium ihrer Karriere eingefroren wurde.

„Ein Kopfgeld gibt nicht einfach nur an, wie stark die gesuchte Person ist. Es ist auch ein Indikator für den Grad der Gefahr, die derjenige für die Weltregierung darstellt. Aus diesem Grund wurde bereits im Alter von acht Jahren ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt.“ – Admiral Aokiji zu Nico Robin

Hier findet ihr nun die interessantesten der insgesamt 199 Kopfgelder, die je in dem Anime, den Filmen, einer Bühnenshow und etlichen Filler-Episoden zu One Piece veröffentlicht wurden. Dabei beschränken wir uns vorerst auf Charaktere, die von besonderem Interesse sind oder einen höheren Beliebtheitsgrad in der Community einnehmen.

Update vom 21.06.2022: Drei neue Kopfgelder in One Piece

Seit der Veröffentlichung von Manga-Kapitel 1053 sind drei der hier aufgelisteten Kopfgelder nicht mehr aktuell, denn nachdem es Monkey D. Ruffy, Trafalgar D. Water Law und Eustass Kid gelungen ist, die beiden Kaiser Big Mom und Kaido zu stürzen, wurde der Preis auf ihre Köpfe auf satte 3 Milliarden Berry angehoben.

Monkey D. Ruffy: 3.000.000.000 Berry

Trafalgar D. Water Law: 3.000.000.000 Berry

Eustass Kid: 3.000.000.000 Berry

Welche Überraschungen das Finale der Wa-no-Kuni-Arc noch so mit sich gebracht hat erfahrt ihr in unserer News Manga-Kapitel 1053 enthüllt neue Kopfgelder, die neuen Kaiser, Infos zu Pluton und vieles mehr. Und wer sich fragt, warum die Kopfgelder der drei Supernovae gleich hoch ist, bekommt in Dreimal 3 Milliarden Berry die passende Antwort.

©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Strohhut-Piratenbande

Die Piratenbande der Protagonisten der Geschichte, oftmals schlicht als Strohhüte bezeichnet, besteht bis heute aus zehn Mitgliedern. Die Bande unter Kapitän Monkey D. Ruffy hat mindestens ein Mitglied aus jedem der Meere, teilt sich fast durchgehend ein besonderes Merkmal auf der linken Körperseite und verfügt über ein gemeinsames Kopfgeld von 3.161.000.100 Berry.

Tony Chopper: 100 Berry

Nami: 66.000.000 Berry

Brook: 83.000.000 Berry

Franky: 94.000.000 Berry

Nico Robin: 130.000.000 Berry

Lysop: 200.000.000 Berry

Lorenor Zorro: 320.000.000 Berry

Sanji Vinsmoke: 330.000.000 Berry

Jinbei: 438.000.000 Berry

Monkey D. Ruffy: 1.500.000.000 Berry.

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Die Sieben Samurai der Meere

Hierbei handelte es sich um eine Gruppierung aus ehemaligen Piraten, die offiziell im Dienst der Weltregierung standen. Sie waren Teil der Drei-Macht, bis ihnen ihr Posten und ihre Privilegien entzogen wurden. Dies geschah als Auswirkung auf die Ereignisse während der letzten Reverie. Die Kopfgelder beziehen sich auf ihre Höhe, bevor der Pirat Teil der Samurai wurde, nicht auf den aktuellen Stand.

„Falkenauge“ Mihawk Dulacre: unbekannt

„Blackbeard“ Marshall D Teach: 0 Berry

„Clown Star“ Buggy: 15.000.000 Berry

„Piratenkaiserin“ Boa Hancock: 80.000.000 Berry

„Mister 0“ Sir Crocodile: 81.000.000 Berry

„Ritter des Meeres“ Jinbei: 250.000.000 Berry

„Der Tyrann“ Bartholomäus Bär: 296.000.000 Berry

„Gecko Moria“: 320.000.000 Berry

„Himmeldämon“ Don Quichotte de Flamingo: 340.000.000 Berry

„Chirurg des Todes“ Trafalgar D. Law: 440.000.000 Berry

Edward Weevil: 480.000.000 Berry

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Die schlimmste Generation

Auf diese Weise werden nach dem Zeitsprung die Piraten der ehemaligen Supernovae, aber auch Marshall D. Teach bezeichnet. Der Begriff wurde das erste Mal von Brownbeard benutzt, der sie als Problemkinder beschrieb. Jeder Pirat der schlimmsten Generation hat durch seine Taten in den zwei Jahren für mediales Aufsehen gesorgt, angefangen bei Ruffy und Teach während der Großen Schlacht auf Marine Ford.

Urouge: 108.000.000 Berry

Jewelry Bonney: 140.000.000 Berry

Killer: 200.000.000 Berry

X. Drake: 222.000.000 Berry

Capone Gang Bege: 300.000.000 Berry

Basil Hawkins: 320.000.000 Berry

Lorenor Zorro: 320.000.000 Berry

Scratchmen Apoo: 350.000.000 Berry

Eustass Captain Kid: 470.000.000 Berry

Trafalgar D. Law: 500.000.000 Berry

Monkey D. Ruffy: 1.500.000.000 Berry

Marshall D. Teach : 2.247.600.000 Berry

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Strohhut-Großflotte

Seit Kapitel 800 des Manga von One Piece, beziehungsweise Episode 745 des Anime, gibt es diese Vereinigung aus sieben Organisationen, die sich das Ziel gesetzt haben, Ruffy und die Strohhutpiraten zu unterstützen, wann immer sie Hilfe benötigen. Von den knapp 5.600 Mitgliedern der Strohhut-Großflotte, sind 14 von größerer Bedeutung, jedoch haben nur sechs ein bekanntes Kopfgeld.

“Die sieben Exzentriker, die sich als Strohhuts Untergebene bezeichnen, werden der Zukunft auf ihre eigene Weise entgegentreten und vielleicht eines Tages der Geschichte ihren Stempel aufdrücken. Und das wird dann auf ein weitreichendes Ereignis hinführen. Doch dieser Teil der Geschichte verbirgt sich noch in den Schatten.” – Manga, Kapitel 800

Suleiman, Beautiful-Piratenbande: 67.000.000 Berry

Ganbia, Bartolomeo-Piratenbande: 117.000.000 Berry

Orlumbus, Yonta Maria-Großflotte: 148.000.000 Berry

Bartolomeo, Bartolomeo-Piratenbande: 200.000.000 Berry

Sai, Happou Marine: 210.000.000 Berry

Cavendish, Beautiful-Piratenbande: 330.000.000 Berry

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Vier Kaiser & König der Piraten

Dies sind die vier mächtigsten Piraten der Welt, Teil der Drei-Macht und dem One Piece am nächsten. Ihr Einflussgebiet befindet sich hauptsächlich im hinteren Teil der Grandline – die Neue Welt. Als König der Piraten wurde bisher nur eine Person bezeichnet, und zwar Gol D. Roger, welcher bereits vor den Ereignissen in One Piece hingerichtet wurde und an seinem Todestag das große Piratenzeitalter ausgelöst hat.

“Der Wille, der nie gebrochen werden kann und sich dennoch beugen muss. Das ist der Lauf der Geschichte. Doch solange der Mensch nach Freiheit dürstet und für seine Rechte eintritt, wird er ewig leben.” – Gol D. Roger, König der Piraten

Marshall D. „Blackbeard“ Teach: 2.247.600.000 Berry

„Rothaar“ Shanks: 4.048.900.000 Berry

Charlotte „Big Mom“ Linlin: 4.388.000.000 Berry

Kaido der 100 Bestien: 4.611.100.000 Berry

Edward „Whitebeard“ Newgate: 5.046.000.000 Berry

Gol D. Roger: 5.564.800.000 Berry

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Feinde von Ruffy

Monkey D. Ruffy, der Protagonist der Serie, hat schon gegen viele Gegner gekämpft und nicht alle von ihnen waren selbst Piraten. Doch die, die es waren, hatten fast immer ein Kopfgeld auf sich ausgesetzt. Hier findet ihr alle Widersacher, die Ruffy im Verlauf der Geschichte das Leben schwer gemacht haben und ein paar Bonuscharaktere, die zwar nicht direkt von Ruffy ausgeschaltet wurden, sich aber auf seiner Abschussliste befindet haben dürften.

Alvida mit der Eisenkeule: 5.000.000 Berry

Grizzly der Bergräuber: 8.000.000 Berry

Buggy, der Clown: 15.000.000 Berry

Käpt´n Black: 16.000.000 Berry

„Der Pate des Eastblue“ Don Creek: 17.000.000 Berry

Arlong, der Sägehai: 20.000.000 Berry

Foxy, der Silberfuchs: 24.000.000 Berry

Gald Dino (Mister 3): 24.000.000 Berry

Sir Crocodile: 81.000.000 Berry

Bellamy die Hyäne: 195.000.000 Berry

Caesar Crown: 300.000.000 Berry

Gecko Moria: 320.000.000 Berry

Don Quichotte de Flamingo: 340.000.000 Berry

Chinjao, der Bohrer: 542.000.000 Berry

Charlotte Cracker, der Keks-Ritter: 860.000.000 Berry

Charlotte Katakuri, Mehl-Minister: 1.057.000.000 Berry

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Filler/Movie/OVA/Special

Was wäre eine so lange existierende Anime-Serie ohne ihre vielen Filler-Episoden, Filme und TV-Specials? Und so gibt es auch in One Piece allerlei Geschichten, die zwar nicht zum Kanon gehören, jedoch über viele interessante Charaktere verfügen, spannende Kämpfe und Fanlieblinge. Hier findet ihr alle Kopfgelder von Personen des Interesses, die in der originalen Handlung nie vorkamen.

„Goldener Löwe“ Shiki: unbekannt

Dick (Anime-Filler): 10.000.000 Berry

General Ganzack (OVA): 10.000.000 Berry

Bear King (Abenteuer auf der Spiralinsel): 11.600.000 Berry

Gasbade (Das Dead End Rennen): 95.000.000 Berry

Byrnndi World, der Weltenzerstörer (TV Special 14): 500.000.000 Berry