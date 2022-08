One Piece: Ist Shanks wirklich ein Weltaristokrat?

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

In einem anderen One Piece-Artikel haben wir euch erklärt, wer die Weltaristokraten sind und wieso sie so ein hohes Ansehen genießen. Unter den Fans wird gemunkelt, dass auch Piratenkaiser Shanks eigentlich ein Weltaristokrat ist. Wie das zusammenpassen kann, verraten wir euch in den folgenden Zeilen.

Einer der Vier Kaiser aus One Piece

Wer ist Shanks? Bei Shanks handelt es sich wohl um einen der mysteriösesten Charaktere aus „One Piece“. Sein feuerrotes Haar hat ihm den Spitznamen „roter Shanks“ gegeben. Er ist einer der Vier Kaiser und Anführer der Rothaar-Piratenbande.

Was ist das Besondere an Shanks? Shanks genießt nicht nur in der Piratenwelt, sondern auch in den Reihen der Marine und der Weltregierung ein äußerst hohes Ansehen.

Er ist indirekt dafür verantwortlich, dass die Kämpfe im Marine Ford Arc stoppten, nachdem Whitebeard und Ace getötet wurden. Der damalige Großadmiral Senghok ging sogar so weit, ihm die Leichen der beiden anzuvertrauen, obwohl sie einen Beweis für den Sieg der Marine darstellen würden.

In Mangakapitel 907 sehen wir außerdem, dass Shanks das Heilige Land Mary Geoise betreten darf und ihm eine Audienz bei den Fünf Weisen gewährt wird. Der Grund dafür ist laut Aussagen der Fünf Weisen seine Stellung.

Shanks könnte Pirat und Weltaristokrat sein

Wieso sollte er deshalb ein Weltaristokrat sein? Shanks ist schon seit seiner Kindheit ein Teil von Gol D. Rogers Piratenbande. Aus „One Piece Film Red“ erfahren wir, dass Roger den einjährigen Shanks in einer Schatzkiste fand. Er stammt aus der Fearland-Familie ab, doch ob es sich dabei um Weltaristokraten handelt, verrät er nicht.

Doch möglicherweise könnte Shanks im Zusammenhang mit dem Vorfall auf der Insel God Valley gefunden worden sein. Zu seiner Zeit entflammte ein großer Kampf zwischen der Rocks-Piratenbande, Vizeadmiral Garp und Gol D. Roger auf der Insel. Der Grund dafür war, dass die Rocks-Piratenbande die auf der Insel beheimateten Weltaristokraten vernichten wollte.

Eine denkbare Theorie wäre es, dass Shanks als Baby bei der Flucht der Weltaristokraten zurückblieb und in die Obhut von Gol D. Roger gegeben wurde. Doch bis wir erfahren, ob die Theorie stimmt, müssen wir wohl die nächsten Mangakapitel von „One Piece“ abwarten.