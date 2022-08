One Piece: Wer sind die Weltaristokraten?

Die Weltaristokraten genießen in One Piece ein hohes Ansehen. Wer sich ihnen in die Quere stellt, ist ihrer Willkür vollkommen ausgesetzt. Wieso die Weltaristokraten eine so hohe Stellung haben und besondere Rechte genießen, erklären wir euch hier.

Weltaristokraten sind Nachfahren der Könige

Die Weltaristokraten, auch Himmelsdrachen-Menschen genannt, stammen von den 20 Königen ab, die sich vor über 800 Jahren zu einer mächtigen Allianz zusammengeschlossen und das Fundament für die heutige Weltregierung gelegt haben. Sie haben das Anrecht darauf, im heiligen Land Mary Geoise zu leben und werden wie Götter verehrt.

Das Aussehen der Weltaristokraten ist sehr auffällig. Sie tragen weiße Weltraumanzüge und haben eine Luftblase um ihren Kopf, da sie nicht die gleiche Luft wie Normalsterbliche atmen wollen. Jeder Mensch, der ihnen begegnet, muss sich vor ihnen niederknien. Wagt es ein Mensch, sich dem Willen der Himmelsdrachen-Menschen zu widersetzen, so droht ihm der Tod.

In ihrem Größenwahnsinn haben es sich die Weltaristokraten angeeignet, Menschen als Sklav*innen zu halten und sie mit ihrem Symbol eines aufsteigenden Drachen-Hufes zu markieren. Auch die Boa-Schwestern waren ehemalige Sklavinnen, konnten aber durch Fisher Tiger befreit werden.

Bekannte Weltaristokraten in One Piece

Welche Weltaristokraten gibt es? Zu den Königsfamilien zählen unter anderem die Don Quichotte-Familie und die Nefeltari-Familie. Die Nefeltaris, zu deren Nachfahren Prinzessin Vivi gehört, verweigerten zur damaligen Zeit das Wohnen in Mary Geoise und zogen als einzige Gründungsfamilie außerhalb des heiligen Landes.

Die Don Quichotte -Familie gab freiwillig ihren Status als Himmelsdrachen-Menschen auf, da der Vater von Don Quichotte de Flamingo seinen Luxus aufgeben und unter normalen Bürger*innen leben wollte. Auch die Fünf Weisen, die an der Spitze der Weltregierung stehen, zählen zu den Weltaristokraten. Nur die mysteriöse Person Im besitzt eine höhere Autorität.

Einige Fan-Theorien besagen, dass auch Shanks ein Nachfahre der Königsfamilien ist. Während der Reverie im Jahr 1524 gewähren die Fünf Weisen dem Piratenkaiser eine Audienz, weil „er es sei“. Das könnte dafürsprechen, dass Shanks eigentlich auch ein Weltaristokrat ist, dem die Fünf Weisen keine Audienz verwehren dürfen.

Gibt es keinen, der sich den Weltaristokraten widersetzt? Als natürlicher Feind der Himmelsdrachen-Menschen zählen alle Personen mit einem „D.“ im Namen. Sie werden von den Weltaristokraten gefürchtet. Doch was genau hinter dem „Willen des D.“ steckt, hat Mangaka Eiichiro Oda noch nicht verraten.