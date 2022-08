One Piece: Was ist der Wille des D.?

Viele Charaktere des One Piece-Universums haben einen zweiten Namen, der mit dem Buchstaben D. beginnt. Das bedeutet nicht etwa, dass in „One Piece“ besonders viele Dennis oder Daniel vorkommen. Hinter der Initiale steckt vielmehr ein großes Geheimnis, welches wir euch im folgenden Artikel einmal genauer zusammenfassen.

Der bedeutsamste Buchstabe in One Piece

Der erste Charakter aus „One Piece“, dem wir begegnet sind und der das D. im Namen trägt, ist Monkey D. Ruffy selbst. In Manga-Kapitel 154 erwähnt die Medizinerin Dr. Kuleha, dass der Wille des D. mit der Familie von Ruffy weiterlebt.

Was genau ist der Wille des D.? Leider wurde innerhalb der „One Piece“-Mangareihe noch nicht offenbart, was es damit auf sich hat. Zum Personenkreis, die das Geheimnis hinter dem D. gelüftet haben, zählen Gol D. Roger und Whitebeard. Es ist lediglich bekannt, dass Joy Boy und die Wahre Geschichte etwas mit der mysteriösen Initiale zu tun haben.

Es ist auffällig, dass ganze Familien die Initiale D. in sich tragen. So haben beispielsweise sowohl Ace als auch seine Eltern Roger und Rouge das D. in ihrem Namen. Auch Ruffy, sein Vater und sein Großvater beweisen, dass das D. innerhalb einer Familie weitervererbt wird.

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Wer hat alles ein D. im Namen? Bislang sind schon einige Charaktere bekannt, die die Initiale D. im Namen tragen. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Monkey D. Ruffy

Monkey D. Garp

Monkey D. Dragon

Marshall D. Teach

Trafalgar D. Water Law

Gol D. Roger

Jaguar D. Saul

Portgas D. Rouge

Portgas D. Ace

Puma D. Ace

Rocks D. Xebec

Hagwar D. Sauro

Die Personen, die ein D. im Namen tragen, gelten als besonders gefährlich und stammen von einer Familie ab, die von den Weltaristokraten gefürchtet wird. Auch die Weltregierung stuft die Personen, die die Initiale im Namen haben, als bedrohlich ein und macht ein großes Geheimnis um die Bedeutung des Buchstaben D. Die Fünf Weisen wollten nicht einmal, dass Ruffys voller Name auf den Steckbriefen abgedruckt wird.

Somit bleibt es wohl abzuwarten, was genau sich Mangaka Eiichiro Oda mit der Initiale D. gedacht hat. Womöglich wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis das Geheimnis gelüftet wird, da sich der Manga in seinen letzten Atemzügen befindet.