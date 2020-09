One Piece – Originales Konzept zeigt frühe Version der Strohhüte

Immer wieder wird der Look von One Piece angepasst. So dürfen wir uns in regelmäßigen Abständen über grafische Updates beim Anime freuen, die die Overall-Experience steigern. Da wäre der Wechsel von einem 4:3- zu einem 16:9-Bild. Oder die thematischen Anpassungen wie beim Wano Kuni-Arc an traditionelle, japanische Kunst.

Auch die Strohhutbande erhält immer mal wieder ein kleines, optisches Update. Beispielsweise werden für die Filme immer wieder einzigartige Outfits entworfen, während sich die Kluft der Piraten von Zeit zu Zeit verändert.

So gab es beispielsweise im großen 2-Jahres-Sprung nach dem Marineford-Arc ein nahezu vollständiges Rework der Figuren, die in den 2 Jahren Pause, in denen sie sich nicht gesehen hatten, viel lernten und sich entsprechend weiterentwickelten – auch optischer Natur.

One Piece-Konzept: So sahen die Strohhüte einmal aus!

So richtig spannend wird es zudem jetzt, wenn wir einen Blick auf die Konzeptzeichnungen von Eiichiro Oda werfen, dem One Piece-Schöpfer.

Twitter-User SoulstormOP hat ein entsprechendes Stück Konzept-Art gefunden und es mit der Welt geteilt. Ein näherer Blick auf das frühe Bild verrät so einige Details. Aber seht am besten selbst!

Early concept of the Straw Hats pic.twitter.com/XqpRafvGya — ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@SoulstormOP) September 12, 2020

Wir sehen Monkey D. Ruffy im Zentrum des Bildes, Nami und Zoro stehen an seiner Seite. Im Vergleich zum fertigen Manga und Anime haben sie sich nicht sehr verändert in Hinsicht auf das Konzept.

Der ganz linke Charakter mit der Hammer in der Hand ist wohl eine sehr frühe Version von Franky, der heute den notorischen Schiffsbauer und das Technikmonster ergibt. Daneben sehen wir scheinbar eine Konzeptfigur, die heute Robin darstellen könnte.

Die Figur im hinteren Bereich ist wohl Jinbei in einer sehr frühen Überlegung. Daneben steht Lysop, ebenfalls in einer frühen Version. Das Skelett Brook ist wohl kaum zu verkennen.

Der rechte Charakter zeigt Chopper in einer menschlicheren Version, als wir ihn heute kennen. Diese Version hätte in jedem Fall einen ganz anderen Chopper ergeben. Insbesondere dieses Konzept halte ich noch mit für das spannendste in der Überlegung, was wäre gewesen, wenn?

Als finalen Charakter sehen wir noch Sanji, der neben Chopper steht. Er sieht im Grunde aus wie immer, aber er hat einen etwas auffälligeren Bart.

Wie bereits eingangs erwähnt, weichen die finalen Figuren vom finalen Design teils enorm ab. Aber was denkt ihr über die Designs? Hättet ihr eines besser gefunden oder noch andere Ideen für einige Charaktere gehabt?