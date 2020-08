In One Piece gibt es eine unglaubliche Zahl an Charakteren. Einige von ihnen haben einen besonderen Platz im Herzen der Fans und diese werden anscheinend nimmer müde, mehr und mehr Geschichten über ihre Lieblingsfiguren hören zu wollen. Da Schöpfer Eiichiro Oda sich mit solchen Nebengeschichten aber eher zurückhält und sich stattdessen auf die Abenteuer der Strohhut-Piratenbande fokussiert, erscheinen regelmäßig Spin-offs von anderen Künstlern.

One Piece: Novel A wird zum Manga

Eine solche Geschichte kam vor einigen Jahren in Form eines Romans in Japan auf den Markt und hört auf den Namen One Piece Novel A. Dabei handelt es sich um das erste von zwei Büchern, die sich mit dem Leben und Wirken von Puma D. Ace befassen, dem Schwurbruder von Monkey D. Ruffy und Kommandant der 2. Division in der Whitebeard-Piratenbande.

Bereits vor einiger Zeit haben wir euch berichtet, dass dieses Buch nun als Manga adaptiert wird und zwar von keinem Geringerem als dem Mangaka Boichi, der vielen Fans vor allen Dingen durch seine Arbeit an Dr. Stone ein Begriff sein dürfte. Nun hat der User WSJ_manga die Fans in Aufruhr versetzt, indem er auf Twitter einen ersten Einblick auf das veröffentlicht hat, was da demnächst auf uns zukommt.

Boichi (Artist of Dr. STONE) x One Piece Ace Novel pic.twitter.com/xXkXZ4vbYW — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) August 28, 2020

Und es ist wohl sicher zu behaupten, dass die Reaktionen der „One Piece“-Fans äußerst positiv ausfallen. Obwohl der Zeichenstil sich von dem von Eiichiro Oda deutlich unterscheidet, kommt Boichis Interpretation von Ace gut an und nicht wenige behaupten sogar, dass ihnen der Charakter in der Form sogar noch besser gefällt als im Original. Entsprechend laut sind die Wünsche, dass Boichis neues Werk auch außerhalb von Japan schnell erhältlich sein wird.

Leider kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wann die Mangaversion von One Piece Novel A in Europa erscheinen wird, doch da Shonen Jump in der Vergangenheit bereits die anderen Nebengeschichten zu Odas One Piece übersetzt und veröffentlicht hat, genauso wie die bisherigen Werke von Boichi, darf wohl davon ausgegangen werden, dass auch das Spin-off über Ace auf diese Weise den Weg in unsere Gefilde finden wird.

One Piece: Ace wird zur Hauptfigur

Die Geschichte, die nun schon bald in Form eines Mangas erzählt wird, weiht Fans von One Piece darin ein, wie das Piratenleben von Ace begann, nachdem er sich alleine auf den Weg gemacht hat, ein großer Freibeuter zu werden. Irgendwo am Rande des East Blue wird er zusammen mit einem anderen Mann an den Strand einer verlassenen Insel gespült, wo er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters tritt und eine eigene Piratenmannschaft gründet.

Bei dem anderen Piraten handelt es sich um Masked Deuce, dem ersten Mitglied von Ace‘ Spade-Piratenbande, der später, wie die ganze Bande von Ace, zu einem Mitglied der Whitebeard-Piratenbande wurde, wo er sich als Schiffsarzt einen Namen machen konnte. Das ungleiche Paar hat jedoch kein Interesse daran, einfach zu überleben. Nein, sie wollen Abenteuer erleben, Schätze finden und einen Weg entdecken, die Neue Welt zu erreichen.