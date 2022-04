© Bird Studio / Shueisha, Toei Animation © Bandai Namco Entertainment Inc.

Es ist eine Frage, die Dragon Ball-Fans bereits seit vielen Jahren in Atem hält: Welcher unserer Z-Krieger ist der stärkste Kämpfer der Reihe? Oftmals lautet die Antwort hierauf schlicht Son-Goku, doch welche Version unseres Hauptcharakters ist stärker als alle andere Varianten der Figur?

Um hierauf eine Antwort zu finden, haben wir uns die großen Ableger des Franchise genauer angesehen, sowohl die Manga-Reihen als auch die Anime-Adaptionen. Nicht berücksichtigt haben wir böse Versionen des Protagonisten. Ein Goku Black ist dementsprechend nicht auf unserer kleinen Liste dabei.

Lange das Non-Plus-Ultra: GT-Son-Goku

Wir beginnen das Ranking mit Son-Goku aus der Anime-Serie Dragon Ball GT, der offiziellen Fortsetzung von „Dragon Ball Z“. Seit dem Sieg über den Dämon Boo sind bereits viele Jahre vergangen und unser Held erlangt im Verlauf seiner neuen Abenteuer die Macht eines Vierfachen Super-Saiyajin.

Son-Goku als Vierfacher Super-Saiyajin. © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation © Bandai Namco Entertainment Inc.

Damals war diese Transformation ohne Frage das Non-Plus-Ultra, denn die Kraft dieser Form überstieg die aller anderen uns bis dahin bekannten Verwandlungen um Längen. In einer alternativen Realität dürfte das wohl auch immer noch der Fall sein, allerdings sind andere Son-Gokus inzwischen stärker.

Das Maß aller Dinge? Super-Son-Goku (Anime)

Mit „Dragon Ball Super“ feierte das Franchise vor sage und schreibe sieben Jahren sein großes Comeback. Darin sahen wir, wie aus unseren Helden im wahrsten Sinne des Wortes Götter wurden. Mit Beerus und Whis wurden zwei göttliche neue Charaktere eingeführt, die einen Narren an Son-Goku gefressen haben. Als Super-Saiyajin Gott am Anfang des Anime war die Macht unserer Hauptfigur schon so gewaltig, dass bei seinem Kampf gegen Beerus fast das gesamte Universum vernichtet worden wäre.

Son-Goku mit seinem Mastered Ultra-Instinkt. © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Letztendlich gipfelten die Anstrengungen unseres Protagonisten im Mastered Ultra-Instinkt. Eine gewaltige Macht, die nicht einmal alle Götter der Zerstörung beherrschen und die der eines Vierfachen Super-Saiyajin sowie der der Super-Saiyajin-Gott-Transformationen definitiv deutlich überlegen ist. Für mehr als den vorletzten Platz auf unserer Liste reicht es dennoch nicht.

Der stärkste Mainstream-Son-Goku: Super-Manga

Die stärkste Version „unseres“ Son-Goku, also der Version des Charakters, den wir seit dem alten „Dragon Ball“-Manga begleiten, findet sich derweil auf den Seiten der Dragon Ball Super-Reihe. Einmal beherrscht diese Variante des Charakters Verwandlungen und Techniken, die sein Anime-Gegenstück nicht drauf hat, beispielsweise den Perfekten Super-Saiyajin Blue und Beerus‘ Zerstörung-Technik.

Son-Goku mit seinem Perfekten Ultra-Instinkt. DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Darüber hinaus spielen die aktuellen Abenteuer im Manga nach den Geschehnissen im Kinofilm „Dragon Ball Super: Broly“. Son-Goku hat seither hart an sich gearbeitet und gegen noch stärkere Gegner gekämpft. Inzwischen kann er, dank eines intensiven Trainings mit Whis, den Ultra-Instinkt mit bloßer Willenskraft aktivieren, auch wenn er noch immer auf der Suche nach seiner Version dieser Technik ist. Die einzige Schwäche, die ihm einen möglichen noch höheren Platz auf unserer Liste verwehrt.

Was wäre, wenn…? Son-Goku: Xeno

Nach „Dragon Ball GT“ begab sich das Franchise in Dragon Ball Heroes auf Zeitreise und erkundete alternative Zeitlinien. Ein Beschützer der uns bekannten Geschichte ist Son-Goku: Xeno, der lange Zeit als mit Abstand stärkste Version unseres Helden galt. Seine Macht ist sogar so gewaltig, dass er seine wahre Kraft auf Befehl der Kaioshin der Zeit nur unter einer Bedingung entfesseln darf: Wenn es überhaupt nicht anders geht. Das Problem ist, dass diese Verwandlung ansonsten die Zeit selbst beeinträchtigen würde.

Son-Goku mit seinem Vierfachen Super-Saiyajin Full Power Limit Breaker. © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

Die Power-Level in Super Dragon Ball Heroes, wie die Reihe seit einigen Jahren heißt, sind zudem bedeutend höher als im Original-Manga, den alten Anime-Serien oder aktuell „Dragon Ball Super“. Son-Goku: Xenos stärkste Verwandlung ist zwar „nur“ der Vierfache Super-Saiyajin beziehungsweise mittlerweile die eines Vierfachen Super-Saiyajin Full Power Limit Breaker, doch diese übersteigt die unseres „normalen“ Son-Gokus um ein Vielfaches – selbst mit seinem Perfekten Ultra-Instinkt.

Was wäre, wenn…? #2: Heroes-Son-Goku

Welcher Son-Goku könnte stärker sein als einer, der einen Vierfachen Super-Saiyajin mit schier gottgleicher Macht beherrscht? Natürlich eine andere alternative Version unseres Charakters, genauer der Son-Goku aus Super Dragon Ball Heroes. Dieser entspricht im Grunde genommen „unserer“ Variante aus der „Super“-Zeitlinie, allerdings mit dem Heroes-Bonus und der ist ziemlich gewaltig. Als Super-Saiyajin Blue ist er seinem Xeno-Gegenstück als Vierfacher Super-Saiyajin ebenbürtig. Im Arcade-Spiel, auf dem die Manga-Reihe und ihre Anime-Serie basieren, konnte er ihn sogar besiegen.

Son-Goku mit seinem Super-Saiyajin Blue (Universe Tree Power) © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

Des Weiteren beherrscht der „Heroes“-Son-Goku natürlich ebenfalls den Ultra-Instinkt, doch seine stärkste Verwandlung ist tatsächlich eine ganz spezielle Form des Super-Saiyajin Blue. Während der New Space-Time War Saga absorbierte unser Protagonist einen Teil der Macht des Universe Trees, der die Macht besitzt, neue Universen zu erschaffen. Als Super-Saiyajin Blue (Universe Tree Power) ist Son-Goku mächtig genug, um mehrere Universen/Zeitlinien gleichzeitig auszulöschen. Das macht ihn definitiv zur stärksten Son-Goku-Version, die wir bisher in einer „Dragon Ball“-Story gesehen haben.