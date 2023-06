One Piece: Anime-Fans können Ruffys Auftritt von Gear 5 kaum erwarten 

Was haltet ihr von dem Clip? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die Animationen sind zwar nicht aus dem offiziellen Anime, doch der Zeichner arbeitet mittlerweile sogar für Toei Animation . Er arbeitet zwar nicht direkt an den kommenden Szenen zu One Piece, doch sein kurzer Clip verschafft uns einen guten Eindruck davon, wie Ruffys erwachte Kräfte in bewegten Bildern aussehen könnten.

In dem kurzen Clip kämpft Ruffy gegen Rob Lucci. Die beiden Charaktere treffen in den aktuellen Manga-Kapiteln auf Egghead aufeinander und müssen sich mit einem der Satelliten von Vegapunk und den Seraphim herumschlagen.

Deshalb freuen sich Fans nun darauf, Ruffys einzigartige Fähigkeit bald in vollem Ausmaß zu sehen. In einem Tweet postet ein User deshalb eine Animation von Gear 5 , wie sie im „One Piece“-Anime zu sehen sein könnte:

Die Gear 5-Fähigkeit war bislang nur im Manga zu sehen. In bewegten Bildern kam die besondere Fähigkeit nur im Kinofilm One Piece Film Red vor, allerdings nur für wenige Sekunden. Ansonsten gibt es keinen Hinweis darauf, wie Gear 5 im Anime aussieht.

