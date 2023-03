One Piece: Wer ist der Verräter unter Vegapunks Satelliten? Manga-Kapitel 1078 löst auf

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Fans von One Piece kommen aktuell einfach nicht zur Ruhe, denn seit Mastermind Eiichiro Oda die Finale Saga mit seinem Werk erreicht hat, hat das Tempo des Erzählstils drastisch zugenommen und die Ereignisse überschlagen sich im Manga förmlich. So auch in Manga-Kapitel 1078, wo jüngst eine weitere Enthüllung für rege Diskussionen im Netz gesorgt hat.

Entsprechend der Thematik folgen nun massive Spoiler zum neuesten Manga-Kapitel, lest also nur auf eigene Gefahr weiter und auch nur dann, wenn ihr des Rätselratens müde seid, und endlich wissen wollt, wer der Verräter unter Vegapunks Satelliten ist. Beachtet, dass der Anime dem Manga in Sachen Handlung um einiges hinterher hinkt.

One Piece: Manga-Kapitel 1078 enthüllt den Verräter auf Egghead

Die Situation auf der Forschungsinsel Egghead sieht auch im neuesten Manga-Kapitel zu One Piece äußerst düster aus. Ein Buster Call ist mittlerweile relativ sicher, weswegen die Evakuierung der Insel vor allen Dingen für Sentoumaru oberste Priorität hat. Was gar nicht so einfach ist, schließlich haben es die Anwesenden immer noch mit den Seraphim zu tun.

Doch wer hat die Pacifista-Nachfolger überhaupt auf der Insel Amok laufen lassen? Und wer lässt geheime Informationen nach draußen dringen? Die Sache ist ziemlich klar, auf Egghead muss es einen Verräter geben, der in der Lage ist, den Seraphim Befehle zu geben und da kommen eigentlich nur die Satelliten von Vegapunk in Frage.

Wir erinnern uns: Ab einem gewissen Punkt teilte sich das Genie Dr. Vegapunk in sechs verschiedene Persönlichkeiten auf, um das Arbeitspensum seiner Forschungen drastisch erhöhen zu können. Diese Satelliten sind nummeriert, können eigenständig handeln und weisen einen ähnlich brillanten Verstand auf wie das Original.

Außerdem besitzt jeder dieser Satelliten ein Persönlichkeitsmerkmal ihres Schöpfers. Der Körper des echten Dr. Vegapunk wird Stella genannt, was übersetzt so viel wie Stern oder auch Hauptkörper bedeutet. Insgesamt haben wir es auf Egghead also aktuell mit sieben Personen zu tun, die als Vegapunk bezeichnet werden können:

Dr. Vegapunk

Punk-01 Shaka (Gerechtigkeit)

Punk-02 Lilith (Bosheit)

Punk-03 Edison (Idee/Konzept)

Punk-04 Pythagoras (Weisheit)

Punk-05 Atlas (Gewalt)

Punk-06 York (Gier)

Doch welcher Satellit würde sich gegen seinen Schöpfer stellen und gegen seine Geschwister vorgehen? Darauf gab Manga-Kapitel 1078 nun eine eigentlich recht offensichtliche Antwort: Niemand anderes als Punk-06 York, die Personifizierung von Vegapunks Gier, arbeitet mit der Weltregierung zusammen und ist höchstwahrscheinlich auch deren Informationsquelle.

Zuletzt haben wir York gesehen, als diese von S-Snake in Stein verwandelt wurde. Wie sich nun herausgestellt hat, war dies lediglich eine Finte, um davon abzulenken, dass sie es war, welche die Seraphim zu Feinden gemacht hat und die den echten Vegapunk gefangen nehmen ließ. Zwar konnte Shaka Stella finden, doch wurde Punk-01 daraufhin von York erschossen.

York offenbart am Ende von Kapitel 1078 dem überraschten Vegapunk schließlich, dass sie ein Himmelsdrache werden möchte, was ihr möglicherweise von der Weltregierung im Gegenzug für ihre Dienste versprochen wurde. Außerdem bemerkt Punk-06, dass es viel zu kompliziert sei, wenn es so viele Vergapunks auf der Insel gibt.

©Eiichiro Oda/Shueisha

Da wir bereits wissen, dass die Regierung den Tod von Dr. Vegapunk wünscht, befindet sich das Genie nun wohl in einer sehr brenzligen Lage, denn aktuell sieht es nicht so aus, als befände sich jemand in seiner Nähe, um ihm die Haut zu retten. Wird York Stella nun also töten? Oder kann das Unheil verhindert werden?

Die Antworten darauf erhalten wir wohl frühstens in Manga-Kapitel 1079, welcher bereits mit Spannung von der Community erwartet wird. Das Kapitel erscheint planmäßig am 27. März 2023, erste Spoiler und Informationshappen werden aber wahrscheinlich wieder ab Freitag zur Verfügung stehen. Bis dahin müssen wir wohl oder übel noch abwarten und Tee trinken.