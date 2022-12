Uncharted: Reboot der Serie ohne Naughty Dog geplant?

Geht es um die absoluten Aushängeschilder im PlayStation-Kosmos, steht Nathan Drake aus den Uncharted-Spielen in einer Reihe mit Kratos aus God of War, Aloy aus Horizon Forbidden West und Ellie aus The Last of Us. Seit Uncharted 4: A Thief’s End, das 2016 erschienen ist, warten Fans allerdings auf einen neuen Teil der Schatzsucher-Serie, die dank der Legacy of Thieves Collection mittlerweile auch auf der PS5 und dem PC vertreten ist.

Während Entwickler Naughty Dog aktuell keine weiteren Pläne für das Franchise hat, würde Sony die Marke sicherlich gerne weiter ausbauen. Einem Bericht zufolge könnten neue Spiele sogar von einem anderen Studio kommen.

Uncharted Reboot von neuem Studio

Dass „Uncharted“ noch immer viele Fans anzieht, konnte der Kinofilm aus diesem Jahr mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Hauptrollen unter Beweis stellen. Einem Bericht zufolge hat der Streifen insgesamt knapp 400 Millionen US-Dollar eingespielt, obwohl die Kritiken eher mittelmäßig ausgefallen waren.

Sony soll demnach beschlossen haben, der Serie ein Reboot zu spendieren. Da Naughty Dog aktuell mit anderen Projekten beschäftigt ist, könnte dieses von einem anderen Studio entwickelt werden. Naughty Dog würde dann nur noch eine unterstützende Rolle einnehmen. Die Geschichte könnte sich dann um den jungen Nathan Drake drehen oder eine komplett neue Figur einführen. Der Protagonist der vier Hauptspiele könnte dann in eine Mentoren-Rolle schlüpfen, wie sie bisher von Sully eingenommen wurde.

So oder so dürfte Sony mit diesem Vorhaben, wenn es sich denn tatsächlich bewahrheiten sollte, ein Risiko eingehen. „Uncharted“ ist extrem beliebt und steht allgemein für Spiele von höchster Qualität. Gleichzeitig zählt Naughty Dog zu den renommiertesten Studios überhaupt. Wer auch immer ein solches Reboot übernehmen würde, hätte also gigantische Fußstapfen auszufüllen.

Was denkt ihr darüber? Kann ein Reboot unter neuer Flagge gelingen oder ist die Serie ohne Naughty Dog zum Scheitern verurteilt? Schreibt es uns in die Kommentare!