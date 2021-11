Der neue Trailer zu Spider-Man: No Way Home liefert nach monatelangen Spekulationen endlich mehr Klarheit zu den vielen Schurken des Films: Demnach bekommt es Tom Holland als Spidey in seinem dritten Kinoabenteuer mit den Sinister Six zu tun!

Doch der neue Trailer liefert auch Hinweise auf mehr als nur einen Spider-Man. Ja, gleich drei Spideys (!) aus unterschiedlichen Universen bzw. Filmreihen sollen darin vereint gegen die Vielzahl der Schurken kämpfen. Das ist auch nötig, denn nachdem die Identität von Peter Parker aka Spider-Man durch Mysterio (Jake Gyllenhaal) im letzten Teil „Spider-Man: Far From Home“ offenbart wurde, versucht Spidey gemeinsam mit Doctor Strange die Zeit zu manipulieren um das Unglück rückgängig zu machen – doch das hat gravierende Folgen für das Multiversum: Der Zauber reißt ein gewaltiges Loch in ihre Welt und setzt die mächtigsten Schurken frei, die jemals ein Spider-Man in irgendeinem Universum bekämpft hat.

Das hat zur Folge, dass auch die beiden früheren Versionen von Spider-Man mit Tobey Maguire und Andrew Garfield den aktuellen Spinnenmann im Kampf gegen die Sinister Six unterstützen sollen. So jedenfalls lauten die Gerüchte, die jetzt in einigen Trailer-Szenen auch bestätigt werden, wenn auch ohne die beiden anderen Spideys genau zu zeigen.

Marvels Spider-Man 3: Neuer Trailer mit Tom Holland bestätigt zahlreiche bekannte Schurken

Wer kämpft gegen Lizard im „No Way Home“-Trailer?

Findige Fans haben jedoch den neuen Trailer Szene für Szene genau unter die Lupe genommen und versteckte Hinweise darauf gefunden, dass in den gezeigten Szenen scheinbar die beiden anderen Spideys doch dabei sind und nachträglich herausgeschnitten beziehungsweise retuschiert wurden. Eine bestimmte Szene fällt dabei aus dem Rahmen: Lizard wird geschlagen, doch sein Gegner ist nicht zu sehen!

Für die Fans steht hier zweifelsfrei fest, dass hier vermutliche alle drei Spider-Man zu sehen sind, die sich den Schurken stellen, nur wurden eben alle (Tobey Maguire und Andrew Garfield) bis auf Tom Hollands Marvel-Held herausgeschnitten, um die Überraschung zu wahren. In Wahrheit wird Lizard also vermutlich von einem anderen Spider-Man geschlagen, der im Trailer zwar fehlt, jedoch nicht Lizards Reaktion auf den Schlag. Die folgenden Posts sollen das Beweisen:

Spider-Man 3: Sind Tobey Maguire und Andrew Garfield doch dabei?

Was ist dran an den Gerüchten? Vor Monaten schon wurden Tobey Maguire und Andrew Garfield gefragt, ob sie ebenso im neuen Marvel-Film „Spider-Man: No Way Home“ mitspielen werden, was sie aber stets mit Nachdruck verneinten. Jedoch zeigt die Vergangenheit, dass insbesondere bei den Marvel-Filmen auch in den Trailern gerne getrickst wird, um die Fans nicht zu früh zu spoilern für den geplanten Überraschungsefekt im Kino.

Ob das auch hier der Fall ist und wir gleich drei Spideys im Kampf gegen die Sinister Six sehen werden, wird sich spätestens zum Kinostart am 15. Dezember zeigen.

Bestätigt ist jedenfalls schon jetzt das Erscheinen der bekannten Schurken als :

Doctor Octopus (Alfred Molina aus Sam Raimis „Spider-Man 2“)

Electro (Jamie Foxx aus „The Amazing Spider-Man 2“)

Green Goblin (Willem Dafoe aus Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogy)

Sandman (Thomas Haden Church aus Sam Raimis „Spider-Man 3“)

Lizard (Rhys Ifans aus „The Amazing Spider-Man“) und

ein noch unbekannter Bösewicht, gerüchteweise ein zweiter Goblin oder Hobgoblin.