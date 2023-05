Sword Art Online: Progressive kommt mit zwei Anime-Filmen in die Kinos

Fans von Sword Art Online dürfen sich freuen: Crunchyroll bringt gleich zwei neue Anime-Filme in die Kinos, die als Ableger zum populären Franchise auf den Light Novels von Reki Kawahara basieren. Lange wurde um die deutsche Veröffentlichung gerätselt, jetzt gibt es endlich Klarheit

Den Anfang macht Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night am 27. Juni 2023, der bereits vor zwei Jahren in Japan Premiere feierte und nun endlich auch in den deutschen Kinos gezeigt wird.

Das Sequel Sword Art Online: Progressive – Scherzo of Deep Night entstand ein Jahr später und ist für den 25. Juli 2023 in den hiesigen Kinos angekündigt.

Aufgepasst: Der Ticketvorverkauf beider Filme startet schon in wenigen Tagen am 12. Mai. Wer sich also die besten Plätze bei der Premiere sichern möchte, sollte schnell zuschlagen.

Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night

„Aria of a Starless Night“ handelt von den ersten Arcs der Light-Novel-Reihe und basiert dem Titel nach auf dem ersten Band. Neben der Adaption des Originals, gibt es auch neue Geschichten zu entdecken, die die Geschichte durch Asunas Augen beleuchten.

Die offizielle Story liest sich wie folgt:

„Was zunächst wie ein wahr gewordener Traum aussieht, entwickelt sich schnell zum Albtraum … Gaming-Neuling Asuna Yuuki erfährt, dass sie der virtuellen Welt von Aincrad nur entkommen kann, wenn alle Endgegner der 100 Ebenen des Games besiegt werden. Aber ein Game Over im Spiel bedeutet auch den Tod im realen Leben.“

Für die Regie von „Aria of a Starless Night“ zeichnet Ayako Kohno verantwortlich. Das Drehbuch verfasste Yukito Kizawa, Charakterdesign stammt von Kento Toya und die Musik steuert Yuki Kajiura bei. Produziert werden beide Anime-Filme von Studio A-1 Pictures.

Sword Art Online: Progressive- Scherzo of Deep Night

Wie schon der erste Film basiert auch das Sequel auf den ersten Arc der Light-Novel-Reihe und nimmt sich der 5. Ebene von Aincrad an:

„Das erste VRMMORPG der Welt (Sword Art Online) wurde zu einem Spiel des Todes. Mehr als ein Monat ist vergangen, seit 10.000 User in der Spielwelt gefangen waren. Asuna, die die erste Ebene des schwebenden Eisenschlosses von Aincrad verlassen hatte, schloss sich mit Kirito zusammen und setzte ihre Reise fort, um die oberste Ebene zu erreichen. Mit der Unterstützung der Informationsbrokerin Argo schien die Räumung der Ebenen reibungslos zu verlaufen, aber … Es kommt zu einem Konflikt zwischen zwei großen Gilden, die eigentlich zusammenarbeiten sollten – den führenden Spielergruppen ALS (Aincrad Liberation Squad) und DKB (Dragon Knights Brigade). Und in der Zwischenzeit gibt es hinter den Kulissen eine mysteriöse Gestalt, die die Fäden zieht. In einem gefährlichen Kampf auf Leben und Tod gibt es einen Angriff, der sich von der Bedrohung unterscheidet, und in den Asuna und Kirito verwickelt werden!“

Das erfolgreiche Team des ersten Films zeichnet auch für das Sequel verantwwortlich: Regisseurin Ayako Kōno mit Drehbuchautor Yukito Kizawa, Charakterdesigner Kento Toya und die Musik von Yuki Kajiura. Produziert werden beide Anime-Filme von Studio A-1 Pictures.