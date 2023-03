Kürzlich feierte der Anime-Film Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt: Feuerrote Bande seine deutsche Kinopremiere. Wir waren für euch mittendrin im Fan-Gewusel in Berlin und hatten dort die Gelegenheit, mit einigen Synchronsprecher*innen des Fantasy-Hits zu sprechen, die sich das Event auf keinen Fall entgehen lassen wollten.

Vor Ort waren unter anderem Peggy Pollow, die Protagonist Rimuru spricht, Marios Gavrilis, welcher Neuzugang Hiiro seine Stimme leiht, und Velin Marcone, der für Dialogbuch und -regie zuständig ist. Sie haben uns etwa verraten, was sie an der Serie lieben und in welcher Anime-Welt sie wiedergeboren werden möchten.

Düster, witzig und echt: Das macht den Anime-Hit besonders

Zunächst wollten wir von unseren Gesprächspartner*innen jedoch wissen, was in ihren Augen die Isekai-Serie von anderen Genre-Vertretern, etwa Sword Art Online, abhebt und besonders macht. Julia Bautz, die Violet vertont, entgegnete direkt, „weil die Charaktere alle so unterschiedlich sind […] und Rimuru ist ziemlich lustig und interessant und süß gemacht, deswegen finde ich den Anime super!“

Velin Marcone ergänzte anschließend, er liebe es, dass „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ inzwischen mehr als „nur ein kleines Abenteuer“ sei, sondern auch sehr politisch geworden wäre:

„Der Anime ist sehr, sehr stark durchzogen durch Werte, vor allem auch durch diese Gleichheit […] und dann natürlich diese Konfrontation mit der Kirche, den Königshäusern, die ganzen Intrigen.“

All das wirke nicht übertrieben, sondern sehr real, obwohl es eine Fantasy-Geschichte sei. Dieser Mix, der die Serie vielleicht noch in Richtung Game of Thrones bewegen könnte, „macht den Anime sehr besonders, finde ich.“

Pokémon, Sci-Fi & Zeitreisen: In welcher Anime-Welt möchtet ihr wiedergeboren werden?

Dann hatten wir noch eine spezielle Fragen an unsere Gesprächspartner*innen, denn wir wollten von den „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt: Feuerrote Bande“-Stars noch wissen, in welcher Anime-Welt sie gerne wiedergeboren werden möchten, wenn sie die Chance dazu hätten.

Chloe in „Pokémon Reisen: Die Serie“ © Nintendo / The Pokémon Company

Nach einigen Lachern antwortete Julia Bautz sofort, sie würde sich ein Leben in der Pokémon-Welt wünschen: „Ja, ich wollte schon immer Pokémon-Meister werden – scheiß auf Abi, Orden sammeln!“ Tatsächlich kann die Synchronschauspielerin diesen Traum sogar schon ausleben, denn im Anime „Pokémon Reisen: Die Serie“ spricht sie mit Chloe eine der Hauptfiguren.

Peggy Pollow war hingegen eher unentschlossen, doch sie würde sich für einen Science-Fiction-Anime entscheiden. Ähnlich zurückhaltend äußerte sich Sven Plate, der in „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt: Feuerrote Bande“ den Charakter Gobuta spricht. Da er im Anime-Klassiker Captain Future damals den Hauptcharakter sprechen durfte, entschied er sich letztendlich dafür.

Für Marios Gavrilis, der in den letzten Jahren unter anderem auch als Katakuri in One Piece und Reiner Braun in „Attack on Titan“ zu hören war, stand die Sache indes schnell fest. Neben „JoJo’s Bizarre Adventure“ habe es ihm vor allem die sich echt anfühlende Welt von „Steins;Gate“ angetan: „Ich finde die Ästhetik von dem Anime extrem sexy, extrem clean, irgendwie auch auf eine Art und Weise mysteriös.“

Marios Gavrilis‘ Rolle Hiiro im „Meine Wiedergeburt als Schleim“-Kinofilm ©T,F,K/TSP

Nach der Kinopremiere durften wir Marios Gavrilis übrigens noch zwei weitere Fragen zum „Meine Wiedergeburt als Schleim“-Kinofilm stellen und seine Antworten möchten wir uns natürlich nicht vorenthalten. Zunächst wollten wir von ihm wissen, was für ihn den Charakter Hiiro so interessant macht.

„Hinter jedem getriebenen Charakter steckt eine traurige Geschichte. Hiiros Geschichte ist besonders traurig und rührend, da er einer der wenigen ist, der die Auslöschung seines gesamten Dorfes überlebt hat und deswegen auch Schuldgefühle entwickelt, dass ausgerechnet er überlebt hat.“ Das sei für ihn schlichtweg eine „sehr rührende und stimmige Charakterentwicklung im Laufe des Films.“

Abschließend hatten wir unseren Interviewpartner noch gefragt, wie er zu einem Thema steht, das seit jeher die Gemüter zahlreicher Anime-Fans erhitzt: Gehört der Film zur Hauptgeschichte der Serie, also zum „Kanon“ oder erzählt dieser eher eine losgelöste, eigenständige Story und kann deshalb vernachlässigt werden?

Hiiro kämpft gegen Benimaru ©T,F,K/TSP

Für Marios Gavrilis ist die ewige „Kanon-Frage“ dabei eher zweitrangig: „Ich freue mich über eine spannende Geschichte innerhalb des selben Universums eines Anime oder eine Filmreihe. Daher ist es mir egal, ob es ein mehr oder weniger zusammenhangloses Spin-off ist oder es tatsächlich die Hauptstory weitererzählt. Es muss einfach spannend und gut erzählt sein.“

Idealerweise solle ein solcher Anime-Film jedoch eine „Erweiterung des Hauptstrang“ darstellen.

Vielen Dank, dass ihr euch alle Zeit für dieses kleine Interview genommen habt!