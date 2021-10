Bereits vor mehreren Monaten wurde eine Anime-Adaption zu Sword Art Online: Progressive, einem Ableger des populären Franchises angekündigt. Nachdem dieser bisher lediglich für Japan bestätigt war, berichtete Comic Natalie kürzlich, das Werk werde weltweit in mehr als 40 Ländern und Regionen veröffentlicht werden.

Sword Art Online: Progressive startet in zahlreichen Regionen weltweit

Der Anime-Film wird den Titel Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night tragen und setzt erneut den sogenannten Aincrad-Arc der gleichnamigen Light-Novel-Vorlage um, der bereits in der 1. Staffel der Anime-Serie zu sehen war. Diesmal bekommen wir jedoch eine ausführlichere Version dieses Handlungsstrangs zu sehen, die Szenen beinhaltet, welche in der TV-Serie noch nicht zu sehen waren.

Entsprechend erleben wir erneut, wie zahlreiche „Sword Art Online“-Spieler plötzlich im Spiel gefangen sind und aus dem Spaß sehr schnell blutiger Ernst wird. Inmitten dieses Überlebenskampfes – diejenigen, die im Game sterben, sterben auch in der Realität – befinden sich auch Kirito und Asuna, die eine besondere Verbindung aufbauen.

Wie bereits die TV-Serie entsteht nun auch „Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night“ im Studio A-1 Pictures („Fairy Tail“). Regie führt Ayako Kawano („After the Rain“), während Kento Toya („The Seven Deadly Sins“) die Charakterdesigns entwirft und Yuki Kajiura („Fate/Zero“) die Musik komponierte.

Obwohl „Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night“, der am 30. Oktober 2021 in Japan startet, in den kommenden Monaten in über 40 Ländern und Regionen anlaufen wird, wurde der Anime-Film bisher noch nicht für Deutschland bestätigt. Da peppermint anime jedoch die vorherigen Anime-Ableger des Franchise hierzulande veröffentlichte, dürften die Chancen auf einen hiesigen Kinostart vermutlich nicht allzu schlecht stehen.