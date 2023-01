One Piece – Katakuri-Synchronsprecher verrät, dass er den Anime gar nicht kannte

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Nino Kerl von NinotakuTV hatte die Gelegenheit, Synchronsprecher Marios Gavrilis zu einem ausführlichen Interview einzuladen. Gavrilis ist unter anderem der deutsche Sprecher von Charlotte Katakuri aus One Piece und bekannt für seine tiefe Stimme. Welche lustigen Details er verraten hat und was er über seine Arbeit als Synchronsprecher erzählt, fassen wir euch hier zusammen.

Gavrilis kannte One Piece gar nicht

Auf die Frage, in wieweit Gavrilis den „One Piece“-Anime vorher kannte, gab er eine verblüffende Antwort. Vor seiner Rolle als Katakuri hatte der Synchronsprecher nämlich gar keine Berührungspunkte mit dem Anime gehabt. Gavrilis ist generell kein Anime-Fan, weil er nicht die Zeit dafür hat, um sich Animes anzusehen. Trotzdem kann er die Faszination rund um Anime verstehen, weshalb er froh ist, sowohl westliche Figuren als auch andere Anime-Charaktere zu vertonen.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Wie passt das zusammen? Um trotzdem eine gute Leistung zu vollbringen, wurde Gavrilis von niemand Geringerem als dem Synchronsprecher von Monkey D. Ruffy gebrieft. Daniel Schlauch gab Gavrilis in kürzester Zeit eine Zusammenfassung von rund 1000 Episoden, die Katakuris Stimme verpasst hat.

Zudem hat sich Gavrilis an das japanische Original gehalten, um die richtigen Emotionen abzuleiten. So hat er sich am japanischen Sprecher orientiert, was die Stimmlage und das Verhalten angeht. Auch im Kinofilm One Piece Film: Red hat Gavrilis einen Auftritt als Katakuri, allerdings nur mit etwa 12 Sprechzeilen.

Katakuri-Sprecher plaudert aus dem Nähkästchen

Nebenbei gibt Gavrilis einen Blick hinter die Kulissen und erklärt, wie die Aufnahmen so ablaufen. Für den epischen Kampf zwischen Ruffy und Katakuri haben er und Schlauch beispielsweise zwei Tage jeweils acht Stunden komplett durchgepowert, um die Aufnahmen im Kasten zu haben.

Außerdem laufen die „One Piece“-Aufnahmen in Japan etwas anders ab. Die Lippenbewegungen werden beispielsweise an die Synchronsprecher angepasst, nicht umgekehrt. Zudem gibt es eine große, zeitgleiche Gruppenaufnahme im Tonstudio, wobei sich selten ein Synchronsprecher mal verspricht.

Übrigens: Gavrilis klärt auf, dass es den Beruf des Synchronsprechers eigentlich gar nicht gibt. Vielmehr handelt es sich um ausgebildete Schauspieler*innen, die auch während der Tonaufnahme schauspielern und so besser Emotionen durch ihre Stimme transportieren können.