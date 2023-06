Oppenheimer: Neuer Film von Regisseur Christopher Nolan soll fast drei Stunden lang sein

Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

Während er sich in seine Arbeit stürzt, können er und seine Ehefrau Kitty (Emily Blunt) sich nicht vorstellen, welche Auswirkungen Oppenheimers Arbeit nicht nur auf ihr Leben, sondern auf die ganze Welt haben wird. Im Los Alamos National Laboratory in New Mexico entwickelt er mit einem Team unter der Aufsicht von Lt. Leslie Groves (Matt Damon) eine erste Nuklearwaffe .

Noch befindet sich „Oppenheimer“ in der Postproduktion, doch die über 100-Millionen-teure Produktion dürfte sicherlich einen neue Rekord in Sachen Laufzeit aufsetzen.

„Oppenheimer“ kommt am 20. Juli in die Kinos und handelt von dem titelgebenden US-Wissenschaftler Robert Oppenheimer und Vater der Atombombe , der als Leiter des Manhattan-Projekts mit dem Bau der wohl mächtigsten Waffe die Zerstörung der Welt riskierte – um sie später davor zu retten.

