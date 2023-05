Im Video sehen wir Kraven the Hunter , der in New York City eine neue Beute zur Strecke bringen will: Spider-Man! Denkbar wäre, dass Entwicklerstudio Insomniac Games Elemente aus dem Marvel Comics-Klassiker „Spider-Man: Kravens letzte Jagd“ in die Story des Spiels einfließen lassen könnte.

Das Video zeigt nicht nur die sensationelle Grafik des kommenden Spidey-Games, sondern auch einige neue Fähigkeiten der nicht mehr ganz so freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Wie in einigen Comic-Klassikern trägt Peter Parker nun seinen ikonischen schwarzen Venom-Anzug .

BELIEBTE NEWS

Marvel’s Spider-Man 2: Sensationeller Gameplay Reveal zum PlayStation 5-Spiel veröffentlicht

Das Geheimnis der Kriegerinnen: Alle 4 Monumente in Zelda Tears of the Kingdom

Komplette Hitze-Rüstung: So findet ihr das Wüsten-Set in Zelda Tears of the Kingdom

Master-Schwert freischalten, so gehts! Impa und die Geoglyphen – Zelda Tears of the Kingdom

Weißer Drache mit Trick 17 erreichen – Fundort – Zelda Tears of the Kingdom

Tsutsu-um-Schrein in Zelda: Tears of the lösen – So bringt ihr die Kugel ins Ziel!

Turm im Zuzukiki-Schneefeld erreichen & freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom

Gerudo-Quest Riju aus Gerudo-Stadt und das Wandgemälde-Rätsel – Lösung zu Zelda Tears of the Kingdom

Zelda TotK: So könnt ihr euer eigenes Gemüse anbauen

So könnt ihr die Untergrundstadt der Gerudo in Zelda Tears of the Kingdom betreten (Lösung)