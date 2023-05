Marvel’s Spider-Man 2 wird laut Jim Ryan ein PS5-Exclusive „ohne Kompromisse“

Kickt gerade Kickflips in OlliOlli World, kämpft sich durch Sifu und wartet auf Titanfall 3. Wurde noch nie im selben Raum wie Spider-Man gesehen.

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu bestätigte Ryan diesen Umstand:

Die beiden Vorgänger waren noch als Cross-Gen-Titel erschienen, die schwächere Technik der PS4 musste bei der Entwicklung also berücksichtigt werden. Bei Teil 2 haben die Entwickler*innen jetzt mehr Möglichkeiten und können die Fähigkeiten der PS5 vollends ausnutzen.

Das könnte sich diesen Mittwoch ändern, wenn Sony eine große State of Play abhält. Vorab hat PlayStation-Boss Jim Ryan in einem Interview über das Superhelden-Game gesprochen und ist dabei vor allem auf die PS5-Exklusivität eingegangen.

