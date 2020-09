Spider-Man Miles Morales vorbestellen, Preorder ist live!

Sony hat im Rahmen des PS5 Showcase am 16. September 2020 bestätigt, dass Marvel’s Spider-Man Miles Morales auch für die PlayStation 4 erscheinen wird. Während einige Top-Titel auf der PS5 in Deutschland 79,99 Euro kosten werden, könnt ihr mit Spidey auf der PS4 und PS5 bereits mit 59,99 Euro losschwingen.

Darüber hinaus wird „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ in einer Ultimate Edition für die PlayStation 5 angeboten, die 79,99 Euro kostet und in der sich noch ein Download-Code für „Marvel’s Spider-Man: Remastered“ befindet (samt der DLCs).

Spider-Man Miles Morales jetzt vorbestellen

Ab sofort könnt ihr das Action-Adventure von Sony und Insomnia Games für PS4 und PS5 vorbestellen:

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ erscheint am 19. November 2020. An diesem Tag dürfen wir in Europa außerdem auch die PS5 und PS5 All Digital in Empfang nehmen.