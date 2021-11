Amy Hennig und ihr neues Entwicklerstudio Skydance New Media arbeiten an einem neuen Marvel-Spiel. Das wurde jetzt bekannt gegeben, sonst wissen wir allerdings noch nicht allzu viel über das Projekt. Nichtsdestotrotz klingt das sehr vielversprechend.

Amy Hennigs neues Studio macht ein neues Marvel-Videospiel

Darum geht’s: Amy Hennig hat nicht nur ein neues Entwicklerstudio, sondern auch ein neues Projekt. Dazu gibt es jetzt die ersten grundlegenden Informationen und eine offizielle Ankündigung – es handelt sich um ein Spiel im Marvel-Universum.

Was wird das für ein Spiel? So ganz genau lässt sich das aktuell noch nicht sagen. Aber in der offiziellen Ankündigung ist davon die Rede, dass das Skydance-Studio an einem Blockbuster-Action-Adventure mit Story-Fokus arbeitet. Es soll außerdem eine vollständig neue Geschichte erzählen, wird also keine Neuauflage oder ein Remake.

Gleichzeitig soll auch der Dreh des Marvel-Universums ein komplett neuer sein. Was das heißt, lässt sich nur mutmaßen. Womöglich kommen zwar bekannte Held*innen des Marvel-Universums in dem Spiel vor, aber in einer bisher unveröffentlichten, eigens für das Spiel geschriebenen Geschichte. Aber das ist bisher nur Spekulation.

Wer ist Amy Hennig? Nicht weniger als eine Videospiellegende. Sie war als Autorin und teilweise auch als Creative Director an den ersten drei Uncharted-Spielen von Naughty Dog beteiligt. Davor hat sie unter anderem am nicht minder legendären Legacy of Kain: Soul Reaver mitgewirkt. Danach war sie mit dem mittlerweile leider eingestampften „Star Wars“-Spiel Project RagTag vom mittlerweile leider ebenfalls eingestampften Studio Visceral Games beschäftigt.

Wann kommt das Marvel-Spiel? Das steht noch nicht fest. Einen offiziellen Termin haben Amy Hennig und Skydance noch nicht bekannt gegeben. Gleichermaßen wissen wir auch noch nicht, ob der Marvel-Titel noch für PS4 und Xbox One, vielleicht sogar für die Switch oder nur auf PS5, Xbox Series S/X und dem PC veröffentlicht wird. Eventuell wird es auch ein Exklusivtitel. Aber fest steht: Es dürfte noch eine ganze Weile dauern.

