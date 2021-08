In Marvel’s Avengers könnt ihr Black Panther sogar ohne Maske spielen

Marvel’s Avengers ist zwar nicht der Verkaufsschlager gewesen, den sich Publisher Square Enix erhofft hat, aber trotzdem gehen die neuen, kostenlosen Inhalte weiter. Bereits in zwei Wochen dürft ihr so die Krallen wetzen und mit Black Panther um Wakanda kämpfen.

Black Panther bekommt in Marvel’s Avengers Outfits sogar ohne Maske

Um noch einmal die Werbetrommel für Krieg um Wakanda zu rühren, hat Square Enix gleich fünf Outfits vorgestellt mit denen ihr euch auf den neuen Charakter freuen dürft.

Ikonisches Outfit

Das ist das klassische Outfit, das ihr direkt von Anfang an nutzen könnt. ©Square Enix

Den Anfang macht das Standard-Kostüm, das bereits in Trailern gezeigt wurde und ihr von Anfang nutzen könnt. Dabei handelt es sich um den klassischen Look mit einer Panzerung und der Silhouette, wie wir sie von Black Panther gewohnt sind.

Gefährlichster Mann

Dieses von Noir-Geschichten inspirierte Outfit gehört eigentlich einem anderen Black Panther. ©Square Enix

Das Outfit ist angelehnt an die Comics, als Kasper Cole kurzzeitig in New York die Rolle des Black Panther übernahm. Der Look erinnert ein wenig an Noir-Geschichten mit einem langen schwarzen Ledermantel.

König T’Challa

Auch ohne Anzug und Maske kann Black Panther alias T’Challa kämpfen. ©Square Enix

Black Panther alias T’Challa lässt mal das Outfit links liegen und zieht die königliche Robe ganz ohne Maske an. Das Aussehen soll zeigen, wie der König außerhalb des Anzugs seinen Tag bestreitet. Kämpfen kann er aber weiterhin, da er einfach Fingerringe mit Klauen im Kampf einsetzt.

Damisa-sarki

Dieses Outfit kommt mit einem kleinen Cape daher. ©Square Enix

Das Outfit ist eine Neuinterpretation des ersten Designs von Jack Kirby im Debüt-Comic 1966. Black Panther tritt bei diesem Look sogar mit einem kleinen Umhang auf. Damisa-sarki heißt auf wakandisch übrigens Panther.

Stratege

Bei diesem Outfit dominieren mal andere Farben anstelle von Schwarz. ©Square Enix

Black Panther hat aber noch mehr als nur die klassischen schwarzen Anzüge zu bieten. Dieser Look ist inspiriert von dem Comic Black Panther: Man Without Fear #513. Dort ersetzte er kurzzeitig Daredevil als Beschützer von Hell’s Kitchen. In dem Comic hat T’Challa noch keine übermenschlichen Kräfte, sondern musste strategisch seine Gegner besiegen. Im Spiel könnt ihr mit dem Outfit ganz normal eure Fähigkeiten einsetzen.

Noch mehr Kostüme: Wie schon bei den anderen Charakteren, ist das nicht alles, was Black Panther in „Marvel’s Avengers“ zu bieten hat. Square Enix will in den kommenden Tagen vor der Veröffentlichung noch mehr Outfits preisgeben. Einige dieser kosmetischen Gegenstände werden sicherlich im Charakter-Pass enthalten sein, den ihr ab dem 17. August mit der Veröffentlichung von Krieg um Wakanda aufleveln könnt.

„Marvel’s Avengers“ ist jetzt erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia.