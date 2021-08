Marvel’s Avengers: Black Panther kommt schon bald als kostenlose Erweiterung

Marvel’s Avengers wird stetig um neue Inhalte erweitert. Als nächstes ist der Superheld Black Panther dran, der als neuer spielbarer Charakter das Roster der „Avengers“ verstärkt. Er kommt aber nicht allein, sondern hat eine komplette Story-Kampagne im Gepäck, bringt neue Schauplätze und natürlich auch neue fiese Gegner mit. Und das Beste daran ist: Das Ganze kostet nichts.

Avengers bekommen Verstärkung von Black Panther

Darum geht’s: Das „Avengers“-Spiel von Crystal Dynamics und Eidos Montreal wächst weiter. Schon bald kommt der dritte neue spielbare Charakter hinzu, seitdem das Action-Spektakel veröffentlicht wurde. Kate Bishop und Clint Barton aka Hawkeye waren nur der Anfang, als nächstes ist T’Challa aka Black Panther an der Reihe.

Das steckt drin: Black Panther wird aber nicht einfach nur als neuer spielbarer Charakter eingeführt, mit dem ihr dann altbekannte Levels und Endgame-Missionen spielen könnt, nein. Der Gratis-Charakter erhält eine komplette, eigene Story-Kampagne, die ebenfalls kostenlos mit an Bord ist.

Dazu zählen natürlich allerhand coole Neuerungen. Die Story entführt uns nämlich auch an bisher noch nicht spielbare Schauplätze: Wir begeben uns nach Wakanda und können sowohl den Dschungel, als auch den königlichen Palast von Wakanda besuchen. Dort treten wir gegen die Schergen des Oberfieslings Klaw an, der eine Invasion von Wakanda und jede Menge Verrat und Intrigen plant.

Selbstverständlich spielt sich Black Panther anders als die restlichen Avengers-Mitglieder wie Thor, Hulk, Iron Man oder eben Hawkeye. Außerdem gibt es mit der neuen Gratis-Erweiterung auch noch neue Gegnertypen sowie neue Solo- und Multiplayer-Missionen. Euch erwarten ebenfalls neue Dropzones und neue Bedrohungssektoren.

Termin steht fest: Zusätzlich erwarten euch auch wieder diverse abgefahrene Outfits für eure Held*innen und vieles mehr. Alle, die „Marvel’s Avengers“ bereits besitzen, kommen komplett kostenlos in den Genuss der neuen Inhalte. Am 17. August ist es so weit, dann soll die „Krieg um Wakanda“-Erweiterung erscheinen.

Freut ihr euch auf die Erweiterung? Welche Avengers-Held*innen fehlen euch noch? Schreibt es uns in die Kommentare.