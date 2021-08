In wenigen Tagen veröffentlicht das Team von Crystal Dynamics die neueste Erweiterung zu seinem Superhelden-Actionspiel Marvel’s Avengers, die auf den Titel „Krieg um Wakanda“ hört. Darin schlüpfen wir in die Rolle von Black Panther, der deutlich älter sein wird als im MCU-Film. Warum das so ist, das verrieten uns kürzlich zwei Macher des Spiels, mit denen wir ein kurzes Interview führen durften.

Marvel’s Avengers: Black Panther sollte interessanter werden

Genauer durften wir uns mit Hannah MacLeod vom Narrative Team und Scott Walters vom Combat Team unterhalten. Hannah fragten wir, warum sich das Studio bei seiner Interpretation für einen älteren T’Challa entschieden hatte. Hierauf entgegnete sie, dies sei zunächst ein Umstand, den einige Fans bereits aus verschiedenen Comic-Geschichten rund um die Figur kennen dürften und den auch die Verantwortlichen interessant fanden.

Somit entschieden sich die Macher bewusst gegen jenen Weg, den die Verantwortlichen von Marvel Studios mit ihrer Version des Charakters im MCU eingeschlagen hatten. Von seiner Premiere in „The First Avenger: Civil War“ über seinen eigenen Kinofilm bis hin zum Ende von „Avengers: Endgame“ sahen wir, wie T’Challa in seine Rolle als Black Panther und König erst hineinwachsen musste. Eine Entwicklung, die sein Videospiel-Gegenstück bereits absolvierte.

In der Comic-Vorlage habe es viel gegeben, was Crystal Dynamics für ihre Story rund um einen älteren T’Challa herausziehen konnten. Dabei wollten sie sich in der Erweiterung „auf die Beziehung zwischen T’Challa und Shuri fokussieren und wir dachten, es sei interessanter und komplexer, dies mit Charakteren zu tun, die bereits seit einer Weile in ihren Rollen stecken und herausgefunden haben, wer sie für Wakanda sein wollen.“

Black Panther im „Marvel’s Avengers“-Universum © 2021 Marvel/Square Enix

Darüber hinaus verriet uns Hannah MacLeod ebenfalls noch, Black Panther sei im „Marvel’s Avengers“-Universum ziemlich arrogant „und das ist etwas, das wir so im Film nicht gesehen haben.“ Diese Arroganz habe er sich aufgrund seiner Kompetenzen verdient, denn er sei immer auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Es kann ein wenig unsympathisch sein, doch das ist ein Teil seines Charakters, der mich überrascht hat und den wir übernehmen wollten.“

Ob Black Panther in „Marvel’s Avengers“ wirklich auf alles vorbereitet ist, das erfahren wir am 17. August 2021, wenn die „Krieg um Wakanda“-Erweiterung für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, den PC (via Steam) und Google Stadia veröffentlicht wird.