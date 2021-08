Mit der Krieg um Wakanda-Erweiterung wächst das Marvel’s Avengers-Universum um eine gewaltige neue Religion mit ihren eigenen Strukturen, ihrer eigenen Kultur und ihren eigenen Held*innen. Im Vorfeld des DLCs unterhielten wir uns mit Hannah MacLeod von Crystal Dynamics Narrative Team und wollten von ihr mehr über das zentrale Thema der jüngst erschienenen Black Panther-Geschichte erfahren. Ihr Antwort lest ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Marvel’s Avengers: Im Fokus sollten schon immer T’Challa und seine Schwester Shuri stehen

Genauer hatten wir die Gelegenheit, mit Hannah im Rahmen eines Zoom-Calls zu sprechen und auf unsere Frage hin antwortete sie, im Mittelpunkt der Story würden vor allem das Thema Liebe sowie die Beziehung zwischen Hauptfigur T’Challa und seiner Schwester Shuri stehen. Bereits Hauptdarsteller Chris Judge sprach mit uns über die Bedeutung von Liebe in der Marvel-Erweiterung, allerdings hinsichtlich Black Panther und „God of War“-Protagonist Kratos.

Doch zurück zu unserem Gespräch mit Hannah. Wie sie uns erklärte, würde sich das Hauptthema des Spiels schon „um die Liebe zwischen T’Challa und Shuri“ drehen. Die Story von „Krieg um Wakanda“ sei vom Team bewusst so entworfen worden, dass die Ereignisse am A-Day in „Marvel’s Avengers“ einen Keil zwischen die zwei Geschwister getrieben hatte, „weil sie unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Wakanda leisten kann und was es […] tun sollte.“

Was beide Charaktere letztendlich jedoch antreiben würde, sei, so Hannah weiter, „weil sie eine tiefe Liebe für ihr Volk verspüren.“ Diese würden sie hingegen auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. T’Challa habe das Gefühl, er müsse sein Volk beschützen. Das sei seine Aufgabe, die kein anderer mit ihm zusammen tragen sollte. Shuri auf der anderen Seite wisse derweil, „wozu die Leute fähig sind“, weshalb sie ihrem Bruder seine Bürde abnehmen möchte.

T’Challa und Shuri in „Marvel’s Avengers“ © 2021 Marvel/Square Enix

Hierbei treffen also zwei grundverschiedene Positionen aufeinander und dadurch, dass ganz Wakanda sie beobachtet, würde diese Auseinandersetzung zwischen ihnen noch verkompliziert. „Doch ja, ich denke, letztendlich ist es T’Challas und Shuris Geschichte und ihre Beziehung als Geschwister“, was das Hauptthema der Erweiterung ausmachen würde, wie Hannah uns gegenüber abschließend ausführte.

Wie gut Hannah und dem übrigen Team von Crystal Dynamics die Umsetzung dieser Geschichte gelungen ist, könnt ihr seit dem 17. August 2021 in der „Marvel’s Avengers“-Erweiterung „Krieg um Wakanda“ selbst herausfinden, die für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, den PC (via Steam) und Google Stadia erhältlich ist.