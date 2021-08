Mittlerweile können sich Fans von Marvel’s Avengers in der neuen Erweiterung Krieg um Wakanda ordentlich austoben. Darin muss sich Black Panther einer neuen Bedrohung stellen, die sein Reich ins Chaos zu stürzen droht. Hauptdarsteller Christopher Judge verriet uns bereits vorab in einem Interview, dass T’Challa dabei von ähnlichen Dingen motiviert wird wie Kratos, dem er im letzten „God of War“-Game seine Stimme lieh.

Marvel’s Avengers: Chris Judge über die Bedeutung von Liebe für Black Panther und Kratos

Wir wollten von Chris in einem Interview wissen, das wir vor dem Release des DLCs führen konnten, welche der beiden Rollen er als Schauspieler mehr genossen hat. Hierbei holte er ein bisschen aus und erklärte uns anschließend, beide Charaktere hätten, obwohl sie auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlich seien, doch eine große Gemeinsamkeit, die er interessant fand. Diese sei Liebe, die die zwei Figuren antreiben würde.

Anschließend ging Chris etwas näher ins Detail und führte uns gegenüber aus, bei Kratos würde es in „God of War“ (2018) insbesondere „um die Liebe für seinen Sohn“ gehen. Im Laufe ihrer gemeinsamen Reise muss der grimmige Antiheld „lernen, ein Vater zu sein und sich um seinen Sohn zu kümmern.“

T’Challa würde derweil von einer anderen Liebe angetrieben, denn obwohl der Charakter in „Krieg um Wakanda“ bereits älter ist als in den MCU-Filmen, hat er keinen Sohn. Stattdessen würde den Black Panther die Liebe für seine Mitmenschen motivieren, wie Chris uns erzählte: „[Bei] T’Challa ist es die Liebe zu seinem Volk.“

Black Panther in „Krieg um Wakanda“ © 2021 Marvel/Square Enix

Ob diese Motivation für Black Panther ausreichend sein wird, um Bösewicht Ulysses Klaue und die anderen Gefahren wieder aus seiner Heimat zu vertreiben, könnt ihr seit dem 17. August 2021 in der „Marvel’s Avengers“-Erweiterung „Krieg um Wakanda“ selbst herausfinden. Das Spiel und die Zusatzinhalte sind für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, den PC (via Steam) und Google Stadia erhältlich.