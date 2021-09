Obwohl God of War: Ragnarök sich im vergangenen PlayStation Showcase erneut von seiner besten Seite gezeigt hat, wird es wohl noch ein wenig dauern, bis ihr mit Kratos und Atreus wieder durch die nordischen Lande ziehen könnt. Um Fans bis dahin zu amüsieren, hat sich das verantwortliche Entwicklerstudio Sony Santa Monica eine lustige Idee einfallen lassen.

Nämlich: Berühmte Meme-Gifs aus Filmen, Serien und Videospielen reproduzieren, die Akteure jedoch durch Figuren aus God of War zu ersetzen. Herausgekommen ist eine bunte Sammlung, bei der Kratos nicht nur ein Lächeln zeigt, sondern auch mit Baldur, Freya und Atreus vor Jubel in die Luft springt.

God of War nun auch God of Memes

Reddit-Nutzer Shoe_Bum brachte die Lawine ins Rollen, indem er ein bekanntes Gif postete, in dem ein bärtiger Mann mit Blick zur Kamera und einem leichten Lächeln auf den Lippen zustimmend nickt. Eigentlich handelt es sich bei dem Gif um das sogenannte Nod of Approval und stammt aus dem Film Jeremiah Johnson, in dem der Schauspieler Robert Redford in die Rolle des gleichnamigen Holzfällers schlüpft.

Doch in dem auf Reddit geposteten Gif ist nicht etwa Robert Redford zu sehen, sondern der Gott des Krieges höchstpersönlich. Reddit-Nutzer Shoe_Bum_ wollte Fans der Reihe auf Sony Santa Monicas tolle Community-Arbeit aufmerksam machen.

Der Top-Kommentar von CrazyGiaky verlinkt darüber hinaus zu dem ganzen imgur-Album, das die große weite Welt hinter den vielen verschiedenen „God of War“-Memes zeigt, die das Entwicklerstudio erstellt hat. Hauptverantwortlich für die amüsanten Gifs sei die Animatorin Erica Pinto.

Neben dem bereits erwähnten Robert-Redford-Holzfäller findet ihr dort unter anderem bekannte Reproduktionen von Memes aus „Anchorman“, „Parks & Recreation” und „Thor: Ragnarök”. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!