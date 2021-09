God of War: Es ist erschreckend, wie Kratos früher einmal aussah

Wir kennen Kratos als den muskelbepackten Götterschlächter, der Deadlifts mit Traktoren machen könnte und die griechische Mythologie in der God of War-Reihe im Alleingang auslöschte. Umso erschreckender ist es zu sehen, wie die Kampfmaschine aus Fleisch und Blut einmal aussehen sollte.

So ausgemergelt sollte Kratos früher aussehen

Im Reboot von 2018 hat Cory Barlog Kratos bereits einen neuen Look verpasst. Die Glatze ist geblieben, der Körper noch massiger geworden und unter der Nase gedeiht nun ein Bärenpelz. Das Design passt zu einer in die Jahre gekommenen Version des Charakters, keine Frage. Aber das ist nicht der einzige neue Look, den der Geist von Sparta haben sollte.

Es gibt ein Concept Artwork zum PS3-Ableger „God of War: Ascension“, in dem zu sehen ist, das Kratos in dem Spiel einmal ganz anders aussehen sollte: ausgemergelt und schwach. An einigen Stellen des Körpers fehlt sogar Fleisch. Der Kriegsgott macht auf dem Bild den Eindruck, als hätte er 12 Jahre extremste Folter (irgendwie) überlebt und ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Wir können uns nicht vorstellen, warum Kratos dieses Design bekommen sollte.

„God of War: Ascension“ erschien 2013 und es handelt sich dabei um den siebten Teil der beliebten PlayStation-Reihe und gleichzeitig um ein Prequel. Wie wir wissen, haben sich die Entwickler letztendlich für das bekannte Design des starken Kriegers entschieden, der im Spiel wie gehabt seine Feinde in Grund und Boden schlägt.

Erster Blick auf das nächste God of War wohl noch heute

Fans der Reihe können derweil gespannt den heutigen Abend abwarten. Es ist wahrscheinlich, dass beim PlayStation Showcase 2021 ein erster richtiger Blick auf den kommenden Ableger mit dem noch inoffiziellen Titel God of War Ragnarok geboten wird. Eigentlich sollte das Spiel noch in diesem Jahr für PS4 und PS5 erscheinen, wurde allerdings auf 2022 verschoben.