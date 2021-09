Noch im September findet Sonys PlayStation Showcase statt. Bei dem großen Event soll es vor allem PS5-Infos geben und Fans hoffen jetzt natürlich darauf, endlich etwas mehr über das lang erwartete und herbeigesehnte God of War 2: Ragnarok zu erfahren. Einem angeblichen Insider zufolge soll das Spiel auch tatsächlich bei der Show vertreten sein.

God of War 2-Hype: Fans und Insider glauben an Ragnarok

Worum geht’s? Nächste Woche findet ein großes PlayStation-Event statt. Genauer gesagt: Sony hat für Donnerstag, den 9. September um 22 Uhr Mitteleuropäischer Zeit das sogenannte PlayStation Showcase angekündigt. Es soll ungefähr 40 Minuten dauern und neue PS5-Spiele zeigen, die bis zum Ende des Jahres, aber auch noch darüber hinaus erscheinen.

Großes PS5-Event kommt: Schaltet nächste Woche zum PlayStation Showcase 2021 ein!

Fans hoffen auf GoW 2: Wie bei jedem größeren PlayStation- und Sony-Event der letzten Zeit hoffen Fans natürlich darauf, endlich etwas Neues über das nächste God of War zu erfahren. Bisher gab es nur einen einzigen, winzigen Teaser, und das ist mittlerweile auch schon fast ein Jahr her. Kein Wunder also, dass die Kratos-Jünger auf Neuigkeiten oder sogar auf Gameplay hoffen.

Insider bestätigen es angeblich: „God of War 2 Ragnarok“ könnte tatsächlich bei dem PS5-Event gezeigt werden. Zumindest hat der bekannte Leaker Nick einen entsprechenden Hinweis darauf bekommen. Er zeigt einen vermeintlichen Chat-Verlauf mit seiner angeblichen Insider-Quelle. Die bestätigt ihm, dass „God of War“ bei dem PlayStation-Event zugegen sein werde. In welcher Form, wissen wir natürlich noch nicht.

Vorsichtiger Optimismus: Die Chancen stehen tatsächlich nicht ganz schlecht, dass das nächste „God of War“ auf diesem Event irgendwie gezeigt wird. Aber vielleicht solltet ihr euch trotzdem lieber nicht zu früh freuen, falls doch nichts daraus wird oder es nur wieder einen weiteren Mini-Teaser oder ähnliches gibt.

Was könnte sonst gezeigt werden? Neben „God of War 2“ könnte Sony auch noch das auf 2022 verschobene „Horizon: Forbidden West“ präsentieren, einen neuen Ausblick auf „Final Fantasy 16“ geben oder neue Infos zu „Ghostwire: Tokyo“ enthüllen.

Was wünscht ihr euch am meisten, was würdet ihr am liebsten beim PlayStation-Showcase sehen? Schreibt es uns in die Kommentare.