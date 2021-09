God of War Ragnarok: Großes Gameplay-Reveal im ersten Trailer

Nach einem Jahr der Stille ließ Sony nun die Bombe platzen und präsentierte uns im PlayStation Showcase erstmals einen richtigen Trailer zu God of War Ragnarok! Kratos schlägt wieder mit seiner Leviathanaxt kräftig zu und Atreus ist ein gutes Stück reifer geworden.

God of War Ragnarok zeigt sich im ersten Trailer mit Gameplay

Endlich gibt es einen ersten Trailer zu „God of War Ragnarok“ und der haut richtig rein. Im Gameplay-Reveal sehen wir Kratos und einen sichtlich gereifteren Atreus, der sich mit seiner Vergangenheit und waren Identität beschäftigt. Der Götterschlächter und sein Sohn müssen sich jedoch einer großen Gefahr entgegenstellen.

Seht euch hier den Trailer zu God of War Ragnarok an:

Worum geht es in GoW Ragnarok? Das Spiel setzt einige Jahre nach dem Ableger von 2018 ein. Atreus ist nun ein Teenager und der Fimbulwinter hält Einzug in den nordischen Gefilden. Der See der Neun erstarrt zu Eis und eine bittere Kälte zieht durchs Land. Dementsprechend bekommen wir es vornehmlich mit vereisten Gegenden im Spiel zu tun. In der nordischen Mythologie gilt der Fimbulwinter als Vorbote von Ragnarök, dem Untergang der Götter und der nordischen Mythologie. Wie im Anschluss an das Showcase von den Entwicklern verraten wird, soll uns auch genau das erwarten.

Als großer Gegenspieler soll Donnergott Thor auftreten. Auch Odin wird im Trailer genannt, ob der Göttervater aber selbst in Erscheinung treten wird, ist unbekannt. Kratos wird aber augenscheinlich Hilfe vom riesigen Tyr und einer hübschen, jungen Dame erhalten. Zudem werden wir diesmal alle neun Reiche erkunden, also auch Vanaheim, Svartalfheim und Asgard.

Ist Ragnarök das Finale?

Wie schon erwähnt, ist Ragnarök der Untergang der nordischen Götterwelt, damit handelt es sich wohl um das große Finale. Der kommende Ableger scheint also als großer Abschluss der Saga konzipiert zu sein. Das ließen die Entwickler zumindest durchblicken. Inwiefern uns danach also noch weitere Spiele mit Kratos erwarten könnten, ist also ein großes Geheimnis.

Name nun endlich offiziell und es ist nicht God of War 2

„God of War Ragnarok“ ist nun doch der offizielle Titel des Spiels. Was vorher nur als Arbeitstitel kommuniziert wurde, entpuppt sich also jetzt als der echte Name. Cory Barlog hat dazu auch schon das passende Shirt parat:

uh…so I just finished watching the PlayStation showcase…



❤️ @SonySantaMonica pic.twitter.com/OoCeWjKMKN — cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 9, 2021

Überraschung: Cory Barlog gibt das Zepter weiter

Cory Barlog war als Creative Director der Kopf hinter dem Reboot von 2018, bei Ragnarok gibt er diese Stelle nun weiter. Den Posten des Creative Directors hat nun Eric Williams inne, der schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr bei Sony Santa Monica ist, hat er bislang auch an jedem anderen God of War seinen Anteil gehabt.

Wann ist der Release von God of War Ragnarok?

Ein genaues Release-Datum ließ der Trailer noch offen, Sony Santa Monica bestätigte aber bereits, dass das Spiel im Jahr 2022 erscheinen soll. Der Release erfolgt für PS4 und PS5.